کشف ۲۱ کیلو سکه پارسیان تقلبی در بازار کاشان

علی طالبیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت مستمر بازرسان اتحادیه برای رصد ۲۵۰ واحد صنفی زیرپوشش، گفت: متأسفانه ارتباط برخی ارگان‌ها مثل اداره استاندارد با اتحادیه ضعیف است. از آن‌ها می‌خواهیم بر عیار طلاها نظارت کنند اما متاسفانه در این مورد شاهد اقدام جدی نیستیم.

وی با اعلام خبر کشف یک باند بزرگ توزیع طلای بدل در کاشان ابراز کرد: چندی پیش حدود ۲۱ کیلوگرم پارسیان که بدل بودند، با تیزبینی و دقت نظر بازرسان اتحادیه طلا و جواهر در کاشان کشف شد. این باند که توسط افراد غیربومی اداره میشد در برخی از شهرهای دیگر ایران هم فعالیت می‌کردند ولی وقتی برای فروش سکه‌های تقلبی خود به بازار کاشان مراجعه کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر کاشان با اشاره به اینکه برخی از مردم بدون اطلاع از تقلبی بودن، این محصولات را خریداری کرده بودند، تصریح کرد: مردم و همشهریان عزیز در صورت خرید هر نوع سکه بهار یا سکه های پارسیان حتما از واحدهای صنفی مجوزدار خرید و حتما فاکتور رسمی از فروشنده دریافت کنند.

وی با اشاره به معضل سکه‌های غیربانکی اشاره و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های زیرزمینی غیرمجاز، سکه ضرب می‌کنند و وارد بازار می‌شوند. حتی اگر عیار آن‌ها درست باشد، چون زیر نظر بانک مرکزی نیستند، حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان حباب غیرواقعی دارند و مردمی که این سکه های غیربانکی یا به اصطلاح طلای آب شده را خریده اند، هنگام فروش متوجه می‌شوند که سکه غیربانکی است.

طالبیان همچنین از کشف سکه‌های بهار آزادی تقلبی نیز در بازار کاشان خبر داد و گفت: خواستار تشکیل شعبه تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های تخلفات طلا در دادسرا هستیم.

وی ضمن هشدار درباره پدیده «قلک طلا» یا همان «فروش بدون کالا» افزود: برخی واحدهای صنفی تبلیغ می‌کنند پول را به حساب ما بریزید و بعداً طلا را تحویل بگیرید. این کار به هرج‌ومرج منجر شده است. اخیراً حدود ۸۰ تا ۹۰ نفر از مطالبه‌گران به دلیل همین خالی‌فروشی و دریافت سودهای ۲ تا ۳ درصدی ماهانه، دچار ضرر سنگین شدند که البته خوشبختانه فرد زرگری که در کاشان در مظان اتهام بود با پیگیری های انجام شده توسط اتحادیه خود را به پلیس معرفی کرد.

رئیس اتحادیه طلا کاشان با انتقاد از فرآیند صدور مجوز از طریق «درگاه ملی مجوزها» گفت: کار طلا کاملاً تخصصی است و با ارقام بسیار بالا سروکار دارد. متأسفانه درگاه ملی مجوزها نقص دارد و هر کسی به راحتی می‌تواند جواز کسب طلا بگیرد. حتی یک ماه پیش فردی بدون حضور فیزیکی و بدون فیلتر تخصصی موفق به اخذ مجوز فروش اینترنتی طلا شد که ممکن است این موضوع در آینده تبعات بدی به همراه داشته باشد.

وی اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنیم برای دریافت جواز صنف طلا، حتماً دو نفر زرگر قدیمی و معتبر معرفی شوند و از متقاضی آزمون تخصصی گرفته شود.

طالبیان با اشاره به عملکرد این اتحادیه گفت: سال گذشته حدود هزار پرونده داشتیم که ۹۹۸ مورد آن با همکاری هیئت مدیره و بازرسان حل و فصل شد و تنها دو یا سه پرونده به تعزیرات رفت.

وی به همشهریان و هموطنان توصیه کرد: از خرید هرگونه طلا، سکه و پارسیان در فضای مجازی خودداری و حتماً از واحدهای صنفی دارای مجوز خرید کرده و فاکتور رسمی دریافت کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر کاشان ضمن تاکید مجدد بر اینکه مردم طلای آب شده از فروشندگان ناشناس نخرند، ابراز کرد: برای سرمایه‌گذاری تا سقف ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان، سکه بانکی با وکیوم و فاکتور رسمی بهترین گزینه است.

وی تاکید کرد: همشهریان و هموطنان عزیز پس از خرید هرگونه طلا و مسکوکات و پرداخت وجه و اخذ فاکتور، حتما جنس خریداری شده را تحویل گرفته و نزد خود نگه دارند و به هیچ عنوان آن را نزد فروشنده حتی به امانت نگذارند.