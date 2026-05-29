دیدار کم سابقه ژنرال آمریکایی با فرماندهان نظامی کوبا

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که ستاد فرماندهی جنوبی آمریکا موسوم به «سوث کام» (SOUTHCOM) در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ژنرال «فرانسیس داناوان» رئیس فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا، روز جمعه دیدار کوتاهی را با هیئت نظامی کوبا به ریاست ژنرال «روبرتو لگرا سوتولونگو» معاون اول وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کوبا در محوطه پیرامونی پایگاه دریایی گوانتانامو داشته است.

بر اساس بیانیه فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا، ژنرال داناوان در این دیدار به صورت خلاصه پیرامون مسائل مرتبط با امنیت عملیاتی با هیئت کوبایی گفتگو کرده است.

بر اساس بیانیه ارتش آمریکا، این نشست با هدف تبادل دیدگاه‌ها و ارائه توضیحاتی مختصر درباره مسائل مربوط به امنیت عملیاتی میان دو طرف برگزار شده است.

