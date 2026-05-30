۹ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۰۳

مقام صهیونیست: سخنان نتانیاهو درباره رود لیتانی واقعیت ندارد

یک مقام امنیتی رژیم صهیونیستی به شدت از اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم درباره رود لیتانی در جنوب لبنان انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یک مقام صهیونیست که خواست نامش فاش نشود به سازمان رادیو و تلویزیون این رژیم گفت که اظهارات «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم درباره عبور نظامیان اسرائیلی از رودخانه لیتانی در جنوب لبنان، ارتش را در میدان نبرد با خطرات جدی مواجه می کند.

این مقام صهیونیست افزود که این سخنان نتانیاهو صرفاً بخشی از کمپین انتخاباتی وی است.

وی دیروز در سفر به شمال سرزمین های اشغالی ادعا کرده بود که ارتش این رژیم توانسته از رود لیتانی عبور کند و کنترل مناطق راهبردی در شمال این رود را به دست گیرد.

