مقام صهیونیست: سخنان نتانیاهو درباره رود لیتانی واقعیت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یک مقام صهیونیست که خواست نامش فاش نشود به سازمان رادیو و تلویزیون این رژیم گفت که اظهارات «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم درباره عبور نظامیان اسرائیلی از رودخانه لیتانی در جنوب لبنان، ارتش را در میدان نبرد با خطرات جدی مواجه می کند.

این مقام صهیونیست افزود که این سخنان نتانیاهو صرفاً بخشی از کمپین انتخاباتی وی است.

وی دیروز در سفر به شمال سرزمین های اشغالی ادعا کرده بود که ارتش این رژیم توانسته از رود لیتانی عبور کند و کنترل مناطق راهبردی در شمال این رود را به دست گیرد.