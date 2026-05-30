به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای حزب الله لبنان موفق شدند طی ۲۴ ساعت دست کم ۲۲ عملیات علیه مواضع دشمن صهیونیستی انجام دهند به طوری که تجهیزات جنگی این رژیم را در منطقه البیاضه با پهپادهای انتحاری ابابیل هدف قرار دادند.

رزمندگان لبنانی همچنین موفق شدند با این پهپادها سکوی سامانه موشکی گنبد آهنین را در منطقه رأس الناقوره هدف قرار دهند. محل تجمع و تجهیزات نظامیان صهیونیست در رشاف و البیاضه نیز با موشک های حزب الله هدف قرار گرفت.

رسانه های رژیم صهیونیستی نیز به اصابت موشک حزب الله به مرکز کریات شمونه اعتراف کردند.