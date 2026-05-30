۹ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۱۶

نقض گسترده آتش‌بس؛ تجاوزات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل علیه لبنان

رژیم صهیونیستی در ادامه نقض گسترده آتش بس مناطق جنوبی لبنان را هدف تجاوزات هوایی و توپخانه ای خود قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده های رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل منطقه کفر تبنیت واقع در نبطیه لبنان را هدف قرار دادند.

این حملات هوایی منطقه تله علی الطاهر در نبطیه را نیز در بر گرفت.

علاوه بر حملات هوایی، رژیم صهیونیستی مناطق بلاط و جبشیت را نیز زیر آتش توپخانه خود قرار داد.

همچنین منطقه حاروف در نبطیه و منطقه دبین نیز هدف قرار گرفتند.

پیشتر نیز وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حملات هوایی رژیم اسرائیل به روستاهای معروب، عباسیه و طیر دبا در جنوب لبنان، ۱۱ نفر از جمله یک امدادگر شهید و ۸ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

    IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
      0 0
      پاسخ
      نقض کدوم آتش بس؟ ایران و آمریکا؟ چه ربطی به اسرائیل داره؟ چه ربطی به لبنان داره؟

