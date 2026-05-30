تخریب منازل مردم لبنان توسط نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی منازل مردم لبنان در منطقه دبین واقع در مرجعیون را منفجر و تخریب کرده است. دست کم وقوع سه انفجار در این منطقه طی ساعات گذشته گزارش شده است.

در حال حاضر رژیم صهیونیستی همان سیاست تخریب منازل و غیر قابل سکونت کردن مناطق مسکونی را که در نوار غزه اجرا کرد در جنوب لبنان دنبال می کند.

پیشتر نیز گزارش شده بود جنگنده های رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل منطقه کفر تبنیت واقع در نبطیه لبنان را هدف قرار دادند.

این حملات هوایی منطقه تله علی الطاهر در نبطیه را نیز در بر گرفت.

علاوه بر حملات هوایی، رژیم صهیونیستی مناطق بلاط و جبشیت را نیز زیر آتش توپخانه خود قرار داد.

همچنین منطقه حاروف در نبطیه و منطقه دبین نیز هدف قرار گرفتند.

پیشتر نیز وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حملات هوایی رژیم اسرائیل به روستاهای معروب، عباسیه و طیر دبا در جنوب لبنان، ۱۱ نفر از جمله یک امدادگر شهید و ۸ نفر دیگر نیز زخمی شدند.