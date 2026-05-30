به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام علیرضا پناهیان، ، در سخنرانی خود در تجمعات شبانه میدان ولی عصر تهران، با تأکید بر لزوم بازخوانی راهبردی فرمایشات رهبر معظم انقلاب، مشارکت واقعی مردم در اداره امور را مهمترین راهبرد برای عبور از چالشهای اقتصادی و تحقق تمدن نوین اسلامی دانست.
حجت الاسلام پناهیان در ابتدای این نشست با اشاره به ضرورت تشکیل هیئتهای اندیشهورزی در لایههای مختلف جامعه، اظهار داشت: امام شهید ما تأکید داشتند که در پایینترین سطوح جامعه باید هیئتهای اندیشهورزی تشکیل شود تا مردم خودشان راهحلهای اداره امور را پیدا کنند.
وی با بیان اینکه ما در جمهوری اسلامی بیشترین قوانین را نسبت به همه کشورهای دنیا تصویب کردهایم ، افزود: کشوری که زیاد قانون داشته باشد، یعنی بروکراسی در آن قوی است، یعنی امضاهای طلایی زیاد است و یعنی نمیشود کار کرد. وقتی میخواهید مردم را مشارکت بدهید، باید کمقانون داشته باشید.
تصدیگری دولتی؛ مانع اصلی رشد اقتصادی
حجتالاسلام پناهیان با نقل قولی مستقیم از بیانات رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: شاید بشود گفت مهمترین مشکل اقتصاد ما، تصدیگری دولتی است. مهمترین مشکل، رانتخواری نیست، فساد نیست، تحریم نیست؛ مهمترین مشکل این است که مردم از مدیریت اقتصادی کنار ماندهاند.
وی ادامه داد: وقتی مردم از فعالیت اقتصادی کنار میمانند، کارهای بزرگ و تولیدهای ثروتساز در اختیار دولت قرار میگیرد و همین مشکلاتی را پیش میآورد که امروز مشاهده میکنیم.
این مدرس حوزه و دانشگاه با طرح این پرسش که چرا در فرهنگ ما کارمند شدن بر کار آزاد ترجیح داده میشود؟ ، گفت: مهمترین ریشه مشکلات، فرهنگی است که در آن زندگی کارمندی بر کارآفرینی ارجح شمرده میشود. آموزش و پرورش ما باید متحول شود و به جای تربیت "کارمند باسواد"، "کارآفرین" تربیت کند.
حجت الاسلام پناهیان با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین علی ع در نهجالبلاغه که میفرماید: تا میتوانی مزدبگیر مباش، خودت خلق ثروت کن ، تأکید کرد: سبک زندگی ما باید متحول شود؛ باید روی پای خودمان بایستیم و تولید ثروت را به یک ارزش اجتماعی تبدیل کنیم.
هشدار درباره موانع داخلی مشارکت مردم
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موانع اجرایی شدن اقتصاد مردمی، خاطرنشان کرد: بخشی از مدیران میانی و کارشناسان دستگاههای دولتی که منافعشان در وضعیت موجود است، مانع پیشرفت کار میشوند. هر دولتی که بیاید، اینها دو درش میکنند و سرش را کلاه میگذارند؛ میگذارند کار بکند، اما نمیگذارند کار پیش برود.
حجتالاسلام پناهیان با تأکید بر اینکه این بحثها جناحی نیست، و به سیاسیبازی ربطی ندارد و مربوط به پیشرفت کشور است که وظیفه ملی و انقلابی و دینی ماست ، افزود: صهیونیستها ما را مشغول اختلافات داخلی کردهاند تا از پیشرفت کشور باز بمانیم. پروتکلهای دانشوران صهیون صراحتاً میگوید: اختلاف احزاب را زیاد میکنیم تا آن کشور به سعادت نرسد.
این مبلّغ دینی با بازخوانی روایتی که رهبر شهید انقلاب در جمع هیئت دولت قرائت کردند، گفت: وقتی جوانی خدمت پیامبر ص میرسید، از او میپرسیدند: "شغلت چیست؟ از چه راهی درآمد کسب میکنی؟" اگر میگفت شغل ندارم به این معنا که بلد نیستم پول در بیاورم، پیامبر میفرمود: "سَقَطَ مِنْ عَینِی"؛ از چشمم افتاد.
وی توضیح داد: پیامبر نمیفرمود از چشمم افتاد چون ایمان ندارد؛ میفرمود از چشمم افتاد چون نمیتواند برای خودش درآمد حلال ایجاد کند و میترسد پسفردا بخواهد از ایمانش ارتزاق کند. این یعنی تولید ثروت و کارآفرینی باید به یک ارزش دینی و اجتماعی تبدیل شود. حالا یک جوانی توانمند هست اما سرمایه یا موقعیت کسب و کار ندارد فرق میکند.
ایران؛ مستقلترین کشور جهان در میدان دفاع از حق
حجت الاسلام پناهیان در پایان سخنان خود با اشاره به شرایط حساس منطقه و جهان، اظهار داشت: ما تا همین الان، ۱۰۰ به هیچ، از همه ملتهای جهان جلوتریم. فکر نکنید کشورهای غربی اقتصاد آزاد دارند؛ آنها تحت سلطه شبکههای صهیونیستی هستند و آزادیشان ظاهری است.
وی با تقدیر از حضور مستمر مردم در عرصههای مختلف، خاطرنشان کرد: خون امام شهید ما ما را به میدان آورده و ما دیگر نباید به خانهها برگردیم. مردم ایران امروز آزادیخواهیشان در جهان سرآمد شده و انشاءالله با ظهور امام زمان (عجلاللهتعالیفرجه)، پرچم آزادی جهان را برافراشته خواهند کرد.
حجتالاسلام پناهیان در پایان، سه راهکار کلیدی برای تحقق اقتصاد مردمی ارائه کرد:
۱. تنقیح و کاهش قوانین زائد: مجلس شورای اسلامی باید پیشتاز اصلاح قوانین دستوپاگیر باشد.
۲. برنامهریزی برای کیفیت مشارکت: مسئولین باید چگونگی جلب مشارکت مردم را نه در حرف، که در عمل طراحی کنند.
۳. تحول در نظام آموزشی: آموزش و پرورش باید از تربیت کارمند به سمت پرورش کارآفرین حرکت کند.
