  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷

مشارکت ۱۲ میلیارد تومانی مردم خراسان جنوبی در پویش «نذر قربانی»

مشارکت ۱۲ میلیارد تومانی مردم خراسان جنوبی در پویش «نذر قربانی»

بیرجند - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از مشارکت ۱۲ میلیارد تومانی مردم نیکوکار استان در پویش «نذر قربانی» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: پویش «نذر قربانی» با هدف تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانواده‌های تحت حمایت و اقشار کم‌برخوردار، با همکاری ۱۴۷ مرکز نیکوکاری و در قالب ۲۱ دفتر اجرایی کمیته امداد در سطح استان اجرا شد.

وی با قدردانی از همراهی مردم نیکوکار خراسان جنوبی افزود: در شرایط اقتصادی کنونی، مشارکت گسترده مردم نشان‌دهنده تداوم روحیه نوع‌دوستی، احسان و حمایت از نیازمندان در این استان است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با اشاره به نحوه توزیع کمک‌های جمع‌آوری‌شده، گفت: نذورات مردمی با استفاده از ظرفیت مراکز نیکوکاری و همراهی خیران، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت عدالت و اولویت‌بندی، بین خانواده‌های نیازمند، ایتام و مددجویان تحت حمایت توزیع شده است.

عرب ادامه داد: پویش نذر قربانی هر ساله با هدف ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری، توسعه مشارکت‌های مردمی و کمک به بهبود معیشت اقشار کم‌برخوردار برگزار می‌شود و نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی دارد.

کد مطلب 6844852

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها