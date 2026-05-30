مشارکت ۱۲ میلیارد تومانی مردم خراسان جنوبی در پویش «نذر قربانی»

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: پویش «نذر قربانی» با هدف تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانواده‌های تحت حمایت و اقشار کم‌برخوردار، با همکاری ۱۴۷ مرکز نیکوکاری و در قالب ۲۱ دفتر اجرایی کمیته امداد در سطح استان اجرا شد.

وی با قدردانی از همراهی مردم نیکوکار خراسان جنوبی افزود: در شرایط اقتصادی کنونی، مشارکت گسترده مردم نشان‌دهنده تداوم روحیه نوع‌دوستی، احسان و حمایت از نیازمندان در این استان است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با اشاره به نحوه توزیع کمک‌های جمع‌آوری‌شده، گفت: نذورات مردمی با استفاده از ظرفیت مراکز نیکوکاری و همراهی خیران، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت عدالت و اولویت‌بندی، بین خانواده‌های نیازمند، ایتام و مددجویان تحت حمایت توزیع شده است.

عرب ادامه داد: پویش نذر قربانی هر ساله با هدف ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری، توسعه مشارکت‌های مردمی و کمک به بهبود معیشت اقشار کم‌برخوردار برگزار می‌شود و نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی دارد.