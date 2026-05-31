۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۲۵

ضرورت مداخله هدفمند شهرداری ایلام برای کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان

ایلام - رئیس کل دادگستری استان ایلام بر ضرورت مداخله هدفمند شهرداری ایلام برای کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان تاکید کرد.

عمران علی‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش میادین میوه و تره‌بار در تنظیم بازار و تأمین نیازهای روزمره مردم، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد ثبات و تعدیل قیمت‌ها در این مراکز شد.

وی تصریح کرد: شهرداری به‌عنوان متولی اصلی مدیریت میادین میوه و تره‌بار باید با نظارت دقیق و اعمال سیاست‌های مناسب، زمینه دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی با قیمت منطقی و عادلانه را فراهم کند.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام همچنین بر لزوم برخورد با هرگونه گرانفروشی، کم‌فروشی و عرضه کالاهای نامرغوب در این میادین تأکید کرد و افزود: دادگستری استان آماده هرگونه همکاری و حمایت قانونی از اقدامات مثبت شهرداری در راستای حمایت از معیشت مردم و کاهش التهابات اقتصادی است.

علی‌محمدی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود شهرداری با برنامه‌ریزی دقیق و مداخله هدفمند، نقش خود را در تنظیم بازار و کاهش نگرانی‌های اقتصادی شهروندان ایلامی به‌خوبی ایفا کند.

