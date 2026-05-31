ضرورت مداخله هدفمند شهرداری ایلام برای کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان

عمران علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش میادین میوه و ترهبار در تنظیم بازار و تأمین نیازهای روزمره مردم، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد ثبات و تعدیل قیمتها در این مراکز شد.
وی تصریح کرد: شهرداری بهعنوان متولی اصلی مدیریت میادین میوه و ترهبار باید با نظارت دقیق و اعمال سیاستهای مناسب، زمینه دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی با قیمت منطقی و عادلانه را فراهم کند.
رئیسکل دادگستری استان ایلام همچنین بر لزوم برخورد با هرگونه گرانفروشی، کمفروشی و عرضه کالاهای نامرغوب در این میادین تأکید کرد و افزود: دادگستری استان آماده هرگونه همکاری و حمایت قانونی از اقدامات مثبت شهرداری در راستای حمایت از معیشت مردم و کاهش التهابات اقتصادی است.
علیمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار میرود شهرداری با برنامهریزی دقیق و مداخله هدفمند، نقش خود را در تنظیم بازار و کاهش نگرانیهای اقتصادی شهروندان ایلامی بهخوبی ایفا کند.
