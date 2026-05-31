کاهش بستری مجدد بیماران دیابتی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی، با اشاره به عملکرد واحدهای آموزش و پیگیری بیمار در سال ۱۴۰۴، گفت: از مجموع ۱۱۳ هزار و ۶۳۴ بیمار مبتلا به دیابت که از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی کشور ترخیص شدهاند، ۸۸ هزار و ۵۱۹ بیمار تحت برنامههای آموزش، مراقبت و پیگیری پس از ترخیص قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه پوشش برنامه پیگیری بیماران دیابتی به ۷۷.۹ درصد رسیده است، افزود: این دستاورد حاصل تلاش مستمر پرستاران و واحدهای آموزش و پیگیری بیمار در راستای ارتقای خودمراقبتی، پیشگیری از عوارض بیماری و بهبود کیفیت زندگی بیماران است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت یکی از مهمترین نتایج اجرای این برنامه را کاهش چشمگیر بستری مجدد بیماران عنوان کرد و گفت: در حالی که نرخ بستری مجدد بیماران دیابتی در جهان بین ۱۷ تا ۲۵ درصد گزارش میشود، این شاخص در میان بیماران تحت پیگیری در کشور به ۴.۶ درصد کاهش یافته است.
عبادی همچنین با اشاره به ثبت تنها ۴ درصد مراجعات برنامهریزی نشده به مراکز درمانی در میان بیماران تحت پوشش، این موضوع را نشانه اثربخشی آموزشهای ارائهشده، افزایش سواد سلامت بیماران و تداوم مراقبتهای پرستاری پس از ترخیص دانست.
وی تأکید کرد: توسعه و تقویت واحدهای آموزش و پیگیری بیمار در بیمارستانهای کشور از اولویتهای راهبردی معاونت پرستاری است و میتواند ضمن کاهش هزینههای نظام سلامت، به ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی بیماران و خانوادهها منجر شود.
