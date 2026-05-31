۴ کیلومتر خط انتقال آبرسانی به میاندورود اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داوودیان صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت طرح آبرسانی به شهرستان میاندورود، اظهار کرد: این طرح که کلنگ آن ۳۰ تیرماه سال گذشته با حضور وزیر نیرو به زمین زده شد، علی‌رغم شرایط خاص تحمیل شده بر کشور، بدون هیچ توقفی در حال اجراست و هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصدی رسیده است.

داوودیان با تشریح جزئیات عملیات اجرایی افزود: تاکنون چهار کیلومتر از خط انتقال ۲۰ کیلومتری این طرح اجرا شده است. همچنین تملک زمین مورد نیاز برای ساخت مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی شرق ساری و ادامه مسیر خط انتقال نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران درباره زیرساخت‌های ذخیره‌سازی آب در این طرح گفت: بر اساس طراحی انجام شده، علاوه بر خط انتقال ۲۰ کیلومتری، یک مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی در میانه خط انتقال و یک مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی در شهر سورک احداث خواهد شد.

وی با اشاره به چالش تملک زمین در مسیر اجرای پروژه تصریح کرد: یکی از الزامات اصلی این طرح، تملک ۳۰ هزار متر مربع زمین است که خوشبختانه در ماه‌های اخیر اقدامات لازم برای تملک زمین‌های مورد نظر در دستور کار قرار گرفته است.

داوودیان در بخش دیگری از سخنان خود از تأمین مالی کلان برای این طرح خبر داد و اظهار کرد: با حمایت‌های استاندار محترم و همراهی نمایندگان مجلس، موافقت اصولی تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی از محل ماده ۵۶ قانون الحاق از سازمان برنامه و بودجه کشور دریافت شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران در پایان ابراز امیدواری کرد: به محض تخصیص این رقم، شاهد افزایش چشمگیر سرعت اجرای طرح خواهیم بود. این طرح قرار است ۱۶۵ لیتر بر ثانیه آب تصفیه‌شده از تصفیه‌خانه آب آشامیدنی ساری را به شبکه توزیع آب شهرستان میاندورود منتقل کند.