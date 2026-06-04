تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای شتاب آبرسانی به ۴ منطقه مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داوودیان پیش از ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر و موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، مجوز پرداخت تسهیلات ماده ۵۶ به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال برای افزایش سرعت اجرای طرح آبرسانی به مناطق غربی استان شامل رامسر، تنکابن، عباس‌آباد و پسنده سفلی دریافت شده است.

وی افزود: تکمیل فازهای دوم و سوم این طرح آبرسانی در غرب مازندران به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که بخشی از آن از طریق این تسهیلات تأمین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان تصریح کرد: علاوه بر اعتبار ۱۹۰۰ میلیارد تومانی که در آن سفر برای این طرح بزرگ تصویب شد، با مدیریت استاندار و پیگیری‌های نماینده شرق استان در مجلس، موافقت اصولی بانک مرکزی برای پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی ماده ۵۶ اخذ شده و اکنون مراحل نهایی اخذ موافقت اصولی بانک ملت در جریان است.

داوودیان در تشریح جزئیات فاز نخست این پروژه گفت: این فاز شامل سامانه آبگیری، اجرای خط انتقال به طول ۷.۳ کیلومتر و ساخت یک مخزن ۵ هزار مترمکعبی است که تاکنون حدود ۳.۵ کیلومتر از خط لوله اجرا شده و پروژه به پیشرفت ۶۵ درصدی رسیده است. لوله مورد نیاز برای باقیمانده مسیر نیز خریداری شده است.

وی اضافه کرد: در قالب طرح اضطراری آبرسانی به تنکابن، فاز بعدی این طرح شامل اجرای خط انتقال ۸ کیلومتری تا محل تصفیه‌خانه، تملک زمین هفت هکتاری و احداث یک واحد تصفیه‌خانه اضطراری با ظرفیت ۳۰۰ لیتر بر ثانیه است که در مراحل پایانی مطالعات قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران تأکید کرد: پیگیری برای تأمین اعتبار از ظرفیت‌های قانونی مختلف به منظور شتاب‌بخشی به طرح‌های زیرساختی حوزه آب استان، به ویژه تأمین آب آشامیدنی، به طور مستمر ادامه دارد.