صادق: بنادر کشور در خط مقدم جنگ قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در نشست مجازی صبح امروز (یکشنبه، ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۵) مجلس که با دستورکار بررسی گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص آخرین وضعیت فعال سازی مسیرهای جایگزین واردات و صادرات با تاکید بر کالاهای اساسی و ضروری از طریق بنادر و مسیرهای حمل‌ونقل ریلی، هوایی و جاده‌ای و با مشارکت ۲۳۵ نماینده به‌صورت حضوری و مجازی برگزار شد، گفت: وزارت راه و شهرسازی طی این مدت برای حمل و نقل بار و مسافر، عدم توقف پروژه های عمرانی و بازسازی واحدهای آسیب دیده و غیره اقدامات متعددی انجام داده است.

وی افزود: مسئله بازسازی در حین جنگ و دوران آتش بس تاکنون ادامه داشته است، زیرا زیرساخت های مرتبط با حمل و نقل، لجستیک و تونل ها مورد هدف قرار گرفته بود.

صادق مالواجرد تصریح کرد: بدون شک باید گفت که شاهد جنگ کریدورها هستیم؛ بر این اساس بنادر جنوبی کشور در خط مقدم جنگ قرار دارند لذا برای تامین کالاهای اساسی و ضروری، برنامه ریزی شد تا روند واردات و صادرات متوقف نشود. همچنین رایزنی با کشورهای همسایه به منظور افزایش ناوگان حمل و نقل نیز انجام شد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پس از جنگ ۱۲ روزه، برنامه ریزی شد و برای سناریوهایی مانند قطع برق و قطع پرداخت برنامه ریزی و حتی مانور اجرایی برگزار شد؛ بنابراین طی مدت اخیر مشاهده شد که در برخی مبادی ورودی، افزایش تبادل کالا صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی ۱۹ شهید تقدیم ایران اسلامی کرد و در این میان خسارات زیادی نیز در حوزه راه و شهرسازی رخ داد، افزود: در واقع بیش از ۵۰ نقطه شامل آزادراه ها، بزرگراه ها، تونل ها و پل ها مورد هدف قرار گرفت و حتی برخی از تونل ها بیش از دو مرتبه مورد اصابت قرار گرفتند. در این میان ۵ پل مهم ریلی نیز مورد اصابت قرار گرفت که مشخص بود، هدف محور کریدور غرب-شرق است. در واقع دشمنان درصدد ایجاد اختلال در روند انتقال کالا به کشور بودند، اما بازسازی ها در این زمینه در کوتاه ترین زمان ممکن و حتی در مدت دو هفته انجام شد.

صادق مالواجرد اظهار کرد: همچنین کارگروه ویژه با مشارکت وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صمت، امور اقتصادی، امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه و راه و شهرسازی تشکیل شد تا امور با برنامه‌ریزی بهتر پیگیری شود. در واقع، سایه جنگ همچنان تداوم دارد و ما آرایش جنگی گرفته ایم. بر این اساس مشاهده می شود پس از گذشت سه ماه از جنگ، کالا به وفور در کشور وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی ضمن تقدیر از عملکرد رانندگان برون شهری و درون شهری به منظور ترانزیت کالا، گفت: این قشر زحمتکش و با غیرت، منافع ملی را اولویت قرار دادند و حتی به صورت یک سر خالی اقدام به فعالیت کردند.

وی تصریح کرد: زیرساخت ها در بندچابهار توسعه خواهد یافت و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، اتصال این بندر به سرخس و زاهدان تا پایان سال انجام خواهد شد. نباید فراموش کرد حوزه ریلی ایرانشهر نیز در زمان جنگ راه اندازی شد که نشان از تلاش برای توسعه کشور است.

صادق مالواجرد خواستار اصلاح برنامه هفتم متناسب با فرمایشات رهبر معظم انقلاب و شرایط جنگی کشور شد و خاطرنشان کرد: با توجه به تلاش رانندگان در کشور، ضرورت دارد مسئله بیمه این قشر زحمتکش نیز برطرف شود، زیرا کمیسیون های تخصصی مجلس اعم از عمران و اجتماعی بررسی های لازم را انجام داده اند.