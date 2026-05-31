۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۳

نبیه بری: چه کسی اسرائیل را ملزم می‌کند به آتش‌بس پایبند باشد؟

رئیس پارلمان لبنان در جدیدترین موضع گیری خود از پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به هر آتش‌بسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت که مقاومت آماده ایفای تعهد کامل و فوری به آتش‌بس است، اما مسئله اصلی، وادار کردن رژیم اسرائیل به توقف تجاوزات است.

نبیه بری افزود که توقف کامل و فوری آتش از سوی مقاومت را تضمین می‌کند اما سئوال اینجاست که چه کسی اسرائیل را به توقف حملات زمینی، دریایی و هوایی و ویران روستاها و منازل لبنان، ملزم می‌کند؟

این درحالی است که کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نتانیاهو در جریان نشست امنیتی به دنبال گسترش حملات و هدف قرار دادن بیروت است.

کانال ۱۲ این رژیم نیز گزارش داد که نتانیاهو به دنبال قانع کردن ترامپ برای گسترش حملات است و اینکه بیروت را نیز در برگیرد.

