به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت که مقاومت آماده ایفای تعهد کامل و فوری به آتش‌بس است، اما مسئله اصلی، وادار کردن رژیم اسرائیل به توقف تجاوزات است.

نبیه بری افزود که توقف کامل و فوری آتش از سوی مقاومت را تضمین می‌کند اما سئوال اینجاست که چه کسی اسرائیل را به توقف حملات زمینی، دریایی و هوایی و ویران روستاها و منازل لبنان، ملزم می‌کند؟

این درحالی است که کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نتانیاهو در جریان نشست امنیتی به دنبال گسترش حملات و هدف قرار دادن بیروت است.

کانال ۱۲ این رژیم نیز گزارش داد که نتانیاهو به دنبال قانع کردن ترامپ برای گسترش حملات است و اینکه بیروت را نیز در برگیرد.