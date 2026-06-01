  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲

گفتگوی تلفنی نتانیاهو و ترامپ

گفتگوی تلفنی نتانیاهو و ترامپ

یک رسانه صهیونیست اعلام کرد: نتانیاهو و ترامپ در حال گفتگوی تلفنی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه اعلام کرد: بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ (نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور آمریکا) در حال گفتگوی تلفنی هستند.

این گفتگو در سایه تشدید تنش ها در منطقه و تهدید رژیم صهیونیستی به حمله به ضاحیه جنوبی بیروت روی داده است.

کد مطلب 6847307

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها