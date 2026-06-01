جهادگرانی که زبان گویای مطالبات مردم شدند 

خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ امامین انقلاب اسلامی به تبعیت از اسلام ناب محمدی (ص) و با رعایت اصول اساسی مطالبهگری از منظر اسلام، مردم خاصه قشر جوان را به مطالبهگری و طلب حق سفارش میکردند از جمله امام شهیدمان در یکی از بیاناتشان خطاب به آحاد جوانان مؤمن و انقلابی فرمودند: «لشکر جوانان مؤمن و انقلابی باید وارد میدان مطالبه دائم و هوشیارانه آرمانها و کمک به تحقق اهداف انقلاب شود.»
در راستای لبیک به منویات امام شهید و توصیههای ایشان درباره مطالبهگری صحیح قشر جوان از مسئولان و با هدف کاهش مشکلات و آلام مردم، جمعی از جوانان دغدغهمند، مومن و انقلابی شهرستان لردگان با تشکیل گروه جهادی «جوانان مطالبهگر و انقلابی»، مطالبات مردم در مناطق شهری و روستاهای این شهرستان را رصد و شناسایی میکنند و برای رفع این مشکلات، مسئولان را به میدان میآورند.
اعضای این گروه جهادی اعم از مسئول گروه، اعضای بخش فضای مجازی، اعضای بخش رسانه، نامهنویس، پیک نامهبر و اتاق فکر در مجموع ۲۴ جوان خوشفکر و پویای شهرستان هستند. رابطان گروه در هر شهر، روستا و بخش که عموماً از اعضای پایگاههای بسیج، اهالی مسجد و فعالان اجتماعی هستند شمار بسیار بیشتری را تشکیل داده و بالغ بر ۵۰۰ نفر هستند که در یک کانال فضای مجازی عضو بوده و مشکلات را به اعضای اصلی منتقل میکنند. برای آشنایی با فعالیتهای این گروه جهادی که دور جدیدی از کنشگری را از دو ماه قبل آغاز کرده است، گفتگوی ما با مسئول گروه جهادی جوانان مطالبهگر و انقلابی شهرستان لردگان را میخوانید.
حجتالاسلام والمسلمین عمار سارمنیا، طلبه جهادی و مسئول گروه جهادی جوانان مطالبهگر و انقلابی شهرستان لردگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برخی اعضای گروه قبل از فعالیت رسمی فعالیتهای مطالبهگری پراکندهای داشتیم، اظهار کرد: این گروه توسط ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر زیر نظر امام جمعه شهرستان کار خود را به صورت نظاممند و رسمی از ۲ ماه قبل آغاز کرده و طی این مدت اقدامات خوبی را خاصه در حوزه کشاورزی، بازار، آب و ... داشته است.
وی در خصوص به ثمر نشستن بخشی از مطالبات مردمی با همراهی و کمک مدیران و مسئولان لردگان، گفت: خوشبختانه برخی از موارد مطالبهگری همچون ایجاد مرکز تست اعتیاد در لردگان منتج به نتیجه شده و به همت نیروی انتظامی و تأمین تجهیزات و نیرو، از این پس لردگانیها به جای مراجعه به آزمایشگاه تست عدم اعتیاد بروجن بروجن، میتوانند این خدمت را در محل زندگی خود دریافت کنند.
مبارزه با گرانفروشی و احتکار در لردگان
این طلبه جهادی یادآور شد: پلمپ چندین فروشگاه مواد غذایی و نانوایی متخلف، پیگیری چند مورد احتکار کالاهای اساسی مردم اعم از روغن، برنج و مرغ و نیز پیگیری مطالبه مردم مبنی بر نظارت بر بازار و مبارزه با تخلفات با همکاری نهادهای ذیربط تقویت شده است. حدود ۱۴ نیروی داوطلب جهادی و مردمی کارت ویژه ناظر افتخاری را دریافت کردند و بر مراکز فروش و نانواییها نظارت مستمر دارند.
سارمنیا در خصوص احصای مشکلات و مطالبات مردم خاصه در مناطق روستایی، توضیح داد: چند جهادگر کنشگر و فعال رسانهای در بخش رسانه و فضای مجازی گروه فعالیت دارند که با نیروهای بسیج و مردم روستاهای مختلف شهرستان در ارتباط هستند. این افراد دغدغهها و مطالبات اهالی را طبقهبندی و به گروه منتقل میکنند. در مرحله بعدی خودمان در روستا حضور پیدا میکنیم و ضمن تهیه فیلم و عکس با اهالی مصاحبه میکنیم و کلیپهای تولیدی را هم در فضای مجازی منتشر میکنیم و هم به سمع و نظر مسئولان و مدیران مربوط میرسانیم.
مطالبه گری صحیح مشکلات مردم تا حصول نتیجه
وی در پاسخ به پرسشی درباره اهداف و انگیزه فعالیت گروه جهادی جوانان مطالبهگر و انقلابی شهرستان لردگان، یادآور شد: مقوله «مطالبهگری» متأسفانه در برخی موارد به حاشیه رفته و غُر زدن و انتقاد کردن بدون ارائه راهکار عملی برای رفع مشکلات، جای آن را گرفته است. این در حالیست که امام شهید انقلاب خاصه خطاب به جوانان توصیه و تأکید داشتند که «پرچم آرمانخواهی و مطالبهگری را زمین نگذارید» و تصریح میکردند که مراقب باشید مطالبهگری شما مسیر صحیح را طی کند و همراه با ارائه «راه حل» باشد.
سارمنیا ادامه داد: اگر روحیه مطالبهگری در تکتک مردم خاصه جوانان وجود داشته باشد هیچ مشکلی روی زمین نمیماند لذا ما نیز در این گروه تلاش داریم از حالت انفعال دوری کنیم و در راستای حل یا تقلیل مشکلات مردم، کنشگری فعالانه داشته باشیم.
وی با تأکید بر اینکه جوان مذهبی و هیئتی و مسجدی علاوه بر برافراشتن پرچم دینداری باید بتواند گرهی از جامعه را نیز باز کند، گفت: امام شهید انقلاب ۸۰ دقیقه کلیپ درباره «انفعال» دارند و همواره تأکید داشتند که یک بچه مذهبی نباید منفعل و راکد و نسبت به جامعه خود بیتفاوت باشد.
سارمنیا مردم را همه کاره امور دانست و افزود: یکی از عوامل پیشرفت چین، مردمپایه ساختن اقتصاد است یعنی مردم خودشان تولید میکنند و مشکلات و موانع را نیز خودشان از سر راه بر میدارند. ما نباید کار را به این یا آن نهاد یا مسئول گره بزنیم بلکه باید ببینیم خودمان چه کمکی برای پیشبرد امور میتوانیم انجام دهیم.
کنشگری گروه جهادی در اجتماعات شبانه ملت مبعوث
این روحانی فعال اجتماعی بیان کرد: حرف ما با مسئولان این است که اگر نمیتوانید کار کنید، جوانان شهرستان پای کارند لذا مردم را با ناکارآمدی خود خسته نکنید. مردم بدانند روحانیت از خود آنان است یعنی مشکلات را میبینند و به مسئولان منعکس میکنند در جایی هم که امکانش باشد، خود همین نیروهای جهادی آستین بالا میزنند و مشکلات را رفع میکنند. مردم هم خوشبختانه به روحانیت اعتماد دارند و این گروه جهادی را خوب همراهی میکنند.
سارمنیا در خصوص کنشگری گروه جهادی در اجتماعات مردمی ملت مبعوث، بیان کرد: در این سه ماه مردم بعثت یافته در خونخواهی امام شهید خود سنگر خیابان را خالی نمیگذارند و گروه ما نیز چندین اقدام برای تقویت میدان داشته است.
وی ادامه داد: با ابتکار امام جمعه شهرستان و همکاری گروه، گردان ظفر شامل سه گروهان متشکل از نوجوانان ۱۴ تا ۱۸ سال تشکیل شد که در برخی شبها در این اجتماعات رژه اقتدار برپا میکنند.
سارمنیا گفت: برپایی موکبهای مختلف خاصه در زمینه مشاوره اسلامی و نیز اجرای برنامههای قرعهکشی از بین شرکتکنندگان در اجتماعات مردمی شبانه از دیگر اقدامات بوده است.
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