به گزارش خبرگزاری مهر، میثم صابریون عصر دوشنبه در نشست تخصصی شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین تغییرات در رویکردهای سال‌های اخیر، عبور از مباحث صرفاً نظری و تمرکز بر اقدامات عملی، مسئله‌محور و نتیجه‌گرا بوده است.

وی افزود: شوراهای امر به معروف در دستگاه‌های اجرایی باید به سمت شناسایی و تقویت معروف‌ها و کاهش منکرهای اولویت‌دار حرکت کنند؛ بر همین اساس، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها باید از حالت کمّی خارج شده و به سمت سنجش کیفیت و میزان اثرگذاری واقعی اقدامات سوق پیدا کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با بیان اینکه در شرایط کنونی صرفِ پاسخگویی کافی نیست، تصریح کرد: باید با تولید محتوا و روایت‌های مؤثر، به سمت «جهاد تبیین تهاجمی» حرکت کرد.

وی ادامه داد: در این عرصه سه اصل مهمِ ایجاد هزینه برای جریان مقابل، روایت‌سازی و مقابله با ضدروایت‌ها، و همچنین شناخت دقیق مخاطب و استفاده از ادبیات متناسب با او، از مهم‌ترین مؤلفه‌های موفقیت به شمار می‌رود.

صابریون در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه مهم اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد و گفت: مسئولیت‌های قانونی و فرهنگی این مجموعه در حوزه جهاد تبیین، فرهنگ‌سازی و تولید محتوا بسیار گسترده است و انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی منسجم‌تر، اقدامات عملیاتی و هدفمندی برای ارتقای معروف‌ها در این مجموعه تدوین شود و از اقدامات صرفاً شعاری پرهیز شود.

وی در پایان، تشکیل کمیته مشترک میان ستاد امر به معروف و نهی از منکر و شورای فرهنگ عمومی استان را امری لازم و ضروری دانست و خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان این دو مجموعه تأثیرگذار می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های کیفی‌تر و اثربخش‌تر در حوزه فرهنگی استان همدان باشد.