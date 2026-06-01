طرح مخازن زیرزمینی در پایتخت به کجا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کاظمیان، با بیان اینکه در حال حاضر ارائه خدمات شهری در سطح پایتخت از دو مسیر اصلی دنبال میشود، تصریح کرد: نخستین مسیر، انعقاد قرارداد از طریق مناقصههای عمومی با شرکتهایی است که دارای رتبهبندیهای رسمی از سازمان برنامه و بودجه هستند. مسیر دوم نیز بهرهگیری از شرکتهای تابعه و زیرمجموعه شهرداری تهران همچون خودرو سرویس است که به عنوان پیمانکاران رسمی، امکان تأمین ماشینآلات و نیروی انسانی را فراهم کردهاند. این رویکرد با افزایش سرعت در تأمین کارگران موجب اشتغال جوانان ایرانی در این حوزه نیز خواهد شد.
وی با تأکید بر توسعه زیرساختهای نوین جمعآوری پسماند، به اجرای موفقیتآمیز طرح «مخازن زیرزمینی» در مناطق ۷، ۱۷ و بخشی از منطقه ۱۲ اشاره کرد و افزود: این طرح با استقبال گسترده شهروندان مواجه شده و از نظر بهداشتی و ظاهری تحولی را در محلات ایجاد کرده است. در همین راستا، به صورت مکتوب به تمامی مناطق اعلام شده است تا محدودههایی که از نظر فنی و شهری قابلیت نصب مخازن دفنی را دارند، به سازمان معرفی کنند تا پس از امکانسنجی کارشناسی و بررسی اعتبارات موجود، این طرح در سایر مناطق نیز به اجرا درآید.
کاظمیان خاطرنشان کرد: اولویت سازمان مدیریت پسماند، ایجاد توازن بین کارآمدی، حفظ محیط زیست و حمایت از اشتغال داخلی است. از طریق استفاده از شرکتهای شهرداری، ما نه تنها از تشریفات پیچیده اداری اجتناب کردهایم، بلکه با تکیه بر نیروی بومی، کیفیت خدمات را ارتقا دادهایم. همزمان، توسعه مخازن زیرزمینی نیز به عنوان یک راهکار هوشمندانه، در دستور کار قرار گرفته تا با مشارکت مردمی و امکانسنجیهای دقیق، مدیریت پسماند شهر تهران به شکلی مدرنتر انجام شود.
نظر شما