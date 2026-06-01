انصاری: امسال دعوت رسمی از مسئولان برای مراسم ۱۴ خرداد نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی انصاری پیش از ظهر دوشنبه در نشست رسانه ای برنامه های ۱۴ خرداد سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در حرم مطهر ضمن تشریح جزئیات مراسم سی‌وششمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، اظهار داشت: امسال به دلایل متعددی که تصمیم‌گیران نظام بر آن اشراف دارند، مراسم بزرگداشت امام راحل با تنازل در برنامه‌های معمول سال‌های گذشته برگزار می‌شود؛ لذا امسال از مسئولان کشوری، وزرا، نمایندگان مجلس، روسای نهادها و فرماندهان نظامی برای حضور رسمی در مراسم دعوت به عمل نیامده است.

وی ضمن ابراز تأسف از عدم حضور گروه‌های زائر استانی به صورت سازمان‌دهی شده، گفت: با وجود تمام محدودیت‌ها، از عموم مردم عزیز به‌ویژه اهالی تهران و استان‌های همجوار تقاضا داریم همان شور حسینی و حماسه بیعت با پرچم اباعبدالله(ع) را در ۱۴ خردادماه در حرم مطهر امام راحل خلق کنند.

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام(ره) با اشاره به زمان‌بندی مراسم افزود: برنامه رسمی از ساعت ۹ صبح روز ۱۴ خرداد با مدیحه‌سرایی ذاکران اهل‌بیت(ع) آغاز و در ادامه پیام مهم مقام معظم رهبری قرائت خواهد شد، همچنین برای بهره‌مندی کسانی که در روز ۱۴ خرداد امکان حضور ندارند، مراسم نماز جمعه روز ۱۵ خرداد نیز در حرم مطهر برگزار خواهد شد تا این فرصت برای تجدید بیعت مجدد با آرمان‌های امامین انقلاب فراهم باشد.

انصاری با تأکید بر شرایط خاص کشور و تلاش‌های دیپلماتیک برای استیفای حقوق ملت، تصریح کرد: ملت ایران در همه حال در کنار امام و رهبری است و از هیچ دشمنی و تهدیدی هراسی ندارد.

وی همچنین به آمادگی ستاد برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در زمان مناسب اشاره کرد و افزود: تمامی امکانات را برای خلق آن حماسه تاریخی بسیج کرده‌ایم تا دنیا بداند رهبری که پشت ابرقدرت‌ها را لرزاند، حتی پس از حیات مادی خود نیز بر قلب‌ها و امت اسلامی حکومت می‌کند.

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی(ره) در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه امسال میهمان خارجی به معنای دعوت رسمی نداریم، گفت: البته خبرنگاران خارجی مقیم و جمعی از رسانه‌های بین‌المللی در مراسم حضور خواهند داشت. از تمامی رسانه‌ها به‌ویژه سربازان عرصه فرهنگ در سازمان صداوسیما که همواره در خط مقدم تبیین راه امام و رهبری بوده‌اند، تقاضا داریم با حضور پررنگ‌تر از همیشه، این تجدید میثاق بزرگ را به تصویر بکشند.