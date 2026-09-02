سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار زرد هواشناسی همزمان با ورود توده هوای کم‌فشار به استان سمنان خبر داد و گفت: این هشدار تا پایان روز پنجشنبه ادامه دارد و طی این مدت، کاهش محسوس دمای هوا در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به احتمال وقوع بارش در نقاط مختلف استان سمنان افزود: بارش باران و به‌ویژه تگرگ در نقاط مستعد، به‌خصوص نواحی کوهستانی و شمالی استان تا پایان روز پنجشنبه دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه وزش باد شدید نیز از دیگر پدیده‌های جوی پیش‌بینی‌شده در این مدت است، اظهار کرد: در هشدار زرد هواشناسی نسبت به احتمال خسارت ناشی از تندبادها در نقاط مختلف استان سمنان تأکید شده است.

مصطفوی ادامه داد: در کنار وزش باد شدید، بارش‌های رگباری و وقوع صاعقه نیز به‌ویژه در نیمه شمالی استان سمنان پیش‌بینی می‌شود و بر همین اساس، از چرای دام و صعود به ارتفاعات تا پایان روز پنجشنبه باید خودداری شود.

وی از احتمال مه‌گرفتگی، کاهش دید افقی و بارش باران و تگرگ در نیمه شمالی استان خبر داد و گفت: رانندگان و مسافران نیز باید هنگام تردد در محورهای کوهستانی، به‌ویژه مسیرهای شمالی استان، دقت و احتیاط لازم را داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین با اشاره به احتمال آبگرفتگی معابر درون‌شهری و برون‌شهری تا پایان روز پنجشنبه، تأکید کرد: اتخاذ تمهیدات لازم در بخش کشاورزی و گلخانه‌ها برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از وزش باد شدید در نقاط مختلف استان نیز مورد تأکید هشدار زرد هواشناسی است.