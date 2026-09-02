به گزارش خبرنگار مهر، کشتی ایران در حالی وارد یکی از فشرده‌ترین مقاطع تقویم خود می‌شود که در ماه‌های اخیر، رده‌های پایه آزاد و فرنگی نتایج متفاوتی را در مسابقات آسیایی و جهانی تجربه کرده‌اند؛ نتایجی که از یک سو نوید ظهور نسل تازه‌ای از مدعیان را می‌دهد و از سوی دیگر، نگرانی‌هایی درباره وضعیت پشتوانه‌سازی و تصمیمات فنی در برخی تیم‌ها ایجاد کرده است.

کمتر از یک ماه دیگر تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی باید در بازی‌های آسیایی ناگویا به میدان بروند و از ۸ تا ۱۱ مهرماه برای کسب مدال‌های این رقابت‌ها تلاش کنند، بلافاصله پس از آن مسابقات جهانی بزرگسالان به میزبانی قزاقستان در پیش است؛ رقابتی که با حضور مدعیانی همچون روسیه و آمریکا کار را برای گوش شکسته‌های ایران سخت خواهد کرد.

در کنار این دو رویداد مهم، تیم‌های رده امید نیز ۲۰ تا ۲۶ مهرماه راهی گاس‌ولاس آمریکا می‌شوند تا در مسابقات جهانی امیدها به میدان بروند. به این ترتیب، کشتی ایران در فاصله‌ای کوتاه باید در سه سطح مهم آسیایی و جهانی خود را محک بزند؛ شرایطی که اهمیت عملکرد تیم‌های پایه و کیفیت پشتوانه‌سازی را بیش از گذشته نشان می‌دهد.

آزاد نوجوانان؛ قهرمانی آسیا و نایب‌قهرمانی جهان

در میان تیم‌های پایه، کشتی آزاد نوجوانان یکی از موفق‌ترین عملکردها را به نام خود ثبت کرد. این تیم با هدایت صادق گودرزی ابتدا در رقابت‌های قهرمانی آسیا به عنوان قهرمانی رسید و سپس در مسابقات جهانی نیز توانست روی سکوی نایب‌قهرمانی قرار بگیرد. این نتایج را می‌توان یکی از نقاط روشن عملکرد کشتی پایه ایران دانست؛ چراکه حضور موفق در هر دو سطح قاره‌ای و جهانی نشان می‌دهد بخشی از نسل جدید کشتی آزاد از ظرفیت مناسبی برای ادامه مسیر برخوردار است.

این نتیجه نشان می‌دهد که استعدادیابی و آموزش درست در رده‌های پایه اهمیت زیادی دارد. نوجوانان امروز، بخش مهمی از تیم‌های جوانان و در نهایت تیم ملی بزرگسالان سال‌های آینده را تشکیل خواهند داد و به همین دلیل، نتیجه گرفتن در این رده صرفاً یک موفقیت مقطعی محسوب نمی‌شود.

فرنگی نوجوانان؛ از قهرمانی آسیا تا از دست رفتن سکوی جهان

در کشتی فرنگی نوجوانان اما شرایط متفاوت بود. شاگردان محسن سوریان در رقابت‌های قهرمانی آسیا عنوان قهرمانی را به دست آوردند، اما در مسابقات جهانی نتوانستند جایگاه دوره‌های گذشته را حفظ کنند و با دو پله سقوط نسبت به دوره قبلی، در جایگاه سوم جهان قرار گرفتند. هرچند کسب عنوان سومی جهان همچنان یک نتیجه قابل توجه است، اما با توجه به سابقه موفقیت‌ها و انتظاراتی که از تیم دارند، این نتیجه با نقدهایی همراه شد.

یکی از تلخ‌ترین اتفاقات مسابقات جهانی نیز به اشتباه کادر فنی مربوط بود؛ جایی که آرمین اسماعیلی، کشتی‌گیر وزن ۴۵ کیلوگرم، به موقع به مسابقه نرسید و در نهایت دیسکالیفه شد. چنین اتفاقی، فارغ از کیفیت فنی کشتی‌گیر، می‌تواند در مسابقات جهانی تأثیر مستقیمی بر نتیجه تیمی داشته باشد و نشان می‌دهد در کنار مسائل فنی، مدیریت و کنترل جزئیات نیز در رده‌های پایه اهمیت بسیار زیادی دارد.

واکنش فدراسیون به نتایج کشتی آزاد جوانان

در کشتی آزاد جوانان نیز اتفاقات قابل توجهی رخ داد. تیم ایران با هدایت احسان امینی در مسابقات قهرمانی آسیا به عنوان نایب‌قهرمانی رسید؛ نتیجه‌ای که با واکنش منفی فدراسیون مواجه شد و حتی انتقادهای تندی نسبت به عملکرد تیم مطرح شد. پس از این نتیجه، تغییراتی در کادر فنی ایجاد شد و علیرضا کریمی، امین طاهری و مهدی یگانه‌جعفری به کادر اضافه شدند تا تیم با ترکیبی تقویت‌شده راهی مسابقات جهانی شود.

با این حال، تغییرات نیز نتوانست آن‌طور که انتظار می‌رفت شرایط تیم را دگرگون کند. از مجموع ۱۰ کشتی‌گیر اعزامی، ۶ نفر از رسیدن به مدال بازماندند و از رقابت‌ها حذف شدند. در نهایت تیم آزاد جوانان ایران در جایگاه چهارم جهان قرار گرفت و پس از حدود یک دهه، سکوی جهانی را از دست داد.

از دست رفتن این سکو اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تیم جوانان در واقع یکی از مهم‌ترین حلقه‌های اتصال کشتی پایه به تیم ملی بزرگسالان است. بنابراین، افت نتیجه در این رده را نمی‌توان صرفاً یک ناکامی در یک مسابقه تلقی کرد و باید آینده تیم ملی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

همزمانی دردسرساز در کشتی آزاد جوانان و بزرگسالان

یکی از انتقادهای اهالی کشتی به عملکرد تیم ملی کشتی آزاد جوانان حضور همزمان احسان امینی در تیم بزرگسالان و جوانان است.منتقدان معتقدند تیم‌های پایه، به‌ویژه در مقاطع منتهی به مسابقات جهانی، نیازمند سرمربیانی هستند که تمام تمرکز خود را روی همان تیم و فرآیند آماده‌سازی آن بگذارد. اصل استفاده از مربیان باتجربه تیم ملی در رده‌های پایه لزوماً مسئله منفی نیست، اما پرسش اصلی اینجاست که آیا یک مربی می‌تواند همزمان تمرکز و زمان کافی برای دو تیم ملی در دو رده سنی متفاوت داشته باشد یا خیر. البته این موضوع به کشتی آزاد منتهی نمی‌شود و احتمال دارد مهدی علیاری که مربی تیم ملی کشتی فرنگی است، جایگزین محسن سوریان در تیم ملی کشتی نوجوانان شود و هدایت فرنگی کاران نوجوان را برعهده بگیرد.

احتمال تغییر در کادرهای پایه

با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می‌رسد در برخی تیم‌های پایه احتمال تغییرات فنی وجود داشته باشد. در کشتی آزاد نوجوانان که با هدایت صادق گودرزی قهرمانی آسیا و نایب‌قهرمانی جهان به دست آمده، ادامه همکاری با این کادر منطقی به نظر می‌رسد. در کشتی فرنگی نوجوانان نیز با وجود از دست رفتن عنوان قهرمانی جهان، تیم همچنان قهرمان آسیا شده و در جهان نیز روی سکوی سوم قرار گرفته است؛ با این حال، احتمال تغییر در رأس کادر و سپردن هدایت تیم به مهدی علیاری مطرح شده است.

در کشتی آزاد جوانان نیز با توجه به از دست رفتن سکوی جهانی و عملکردی که در مسابقات جهانی به ثبت رسید، احتمال تغییر کادر فنی وجود دارد؛ هرچند به نظر می‌رسد تصمیم نهایی درباره این تغییرات پس از عبور از مسابقات مهم مهر و آبان‌ماه گرفته شود.

آزمون اصلی تازه در راه است

تمام این اتفاقات در شرایطی رخ داده که کشتی ایران اکنون باید وارد مرحله‌ای بسیار حساس شود. تیم‌های ملی بزرگسالان آزاد و فرنگی از ۸ تا ۱۱ مهرماه در بازی‌های آسیایی ناگویا به میدان می‌روند و کمتر از یک ماه بعد نیز مسابقات جهانی در قزاقستان برگزار خواهد شد. در مسابقات جهانی، ایران با قدرت‌هایی مانند روسیه و آمریکا روبه‌رو خواهد شد و طبیعی است که رسیدن به موفقیت در چنین میدانی به آمادگی فنی، بدنی و روانی بسیار بالایی نیاز داشته باشد. در همین فاصله کوتاه، تیم امید نیز باید خود را برای مسابقات جهانی آماده کند؛ رقابتی که از ۲۰ تا ۲۶ مهرماه در گاس‌ولاس آمریکا برگزار می‌شود.

بنابراین کشتی ایران در هفته‌های پیش‌رو آزمون‌های مهمی را پیش رو دارد؛ از مسابقات جهانی امیدها تا بازی‌های آسیایی و رقابت‌های جهانی بزرگسالان که نتایج آنها می‌تواند تصویری روشن از شرایط امروز و آینده کشتی ایران نشان دهد.

چرا نتایج رده‌های پایه اهمیت دارد؟

اهمیت رده‌های پایه فقط در مدال‌هایی که امروز به دست می‌آید خلاصه نمی‌شود. کشتی ایران برای حفظ جایگاه خود در آسیا و جهان به نسلی نیاز دارد که بتواند طی چند سال آینده جایگزین قهرمانان فعلی شود. قهرمانی آزاد نوجوانان آسیا و نایب‌قهرمانی جهان، از این منظر یک نشانه امیدوارکننده است. در مقابل، از دست رفتن سکوی جهانی توسط آزاد جوانان پس از حدود یک دهه، هشداری است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. در کشتی فرنگی نیز سقوط دو پله‌ای نوجوانان از قهرمانی به عنوان سومی جهان، اگرچه به معنای شکست کامل نیست، اما نشان می‌دهد حفظ جایگاه ایران در رده‌های پایه نیازمند برنامه‌ریزی مستمر است.

نسل آینده کشتی ایران زیر ذره‌بین

مسابقات رده پایه در واقع ویترین نسل آینده کشتی ایران هستند. بسیاری از چهره‌هایی که امروز در رده نوجوانان و جوانان روی تشک می‌روند، چند سال دیگر باید در تیم ملی بزرگسالان با ستاره‌های روسیه، آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی رقابت کنند. به همین دلیل، نتیجه‌ای مانند قهرمانی نوجوانان آزاد آسیا یا نایب‌قهرمانی جهان باید به عنوان بخشی از یک مسیر بلندمدت دیده شود، همان‌طور که ناکامی تیم جوانان در رسیدن به سکوی جهان نیز باید فرصتی برای شناسایی نقاط ضعف و اصلاح مسیر باشد. در نهایت مسئله اصلی برای فدراسیون تنها انتخاب سرمربی جدید یا تغییر چند عضو کادر فنی نیست؛ بلکه باید مشخص شود چه فرآیندی قرار است استعدادهای نوجوانان را به کشتی‌گیران مدعی در رده بزرگسالان تبدیل کند.

عیار کشتی ایران در مهر و آبان مشخص می‌شود

اکنون در آستانه مهرماه، کشتی ایران در شرایطی قرار دارد که نتایج رده‌های پایه تصویری دوگانه از وضعیت این رشته ارائه کرده است؛ از یک سو قهرمانی و نایب‌قهرمانی‌های ارزشمند در برخی رده‌ها و از سوی دیگر از دست رفتن یک سکوی جهانی و سقوط جایگاه برخی تیم‌ها. حالا قرار است در ماه آینده تیم‌های بزرگسالان و امید خود را در مسابقات مهم محک بزنند. بازی‌های آسیایی ناگویا، مسابقات جهانی قزاقستان و پس از آن جهانی امیدها در آمریکا، مسابقات مهمی را پیش روی کشتی ایران قرار داده است.

تصمیم‌های فدراسیون درباره کادرهای پایه نیز احتمالاً پس از عبور از این مسابقات مهم و در مهر و آبان‌ماه مشخص‌تر خواهد شد. آنچه مسلم است اینکه عملکرد نوجوانان و جوانان باید فراتر از تعداد مدال‌ها بررسی شود؛ چراکه موفقیت واقعی رده‌های پایه زمانی مشخص می‌شود که همین کشتی‌گیران بتوانند در سال‌های آینده پیراهن تیم ملی بزرگسالان را بر تن کنند و در برابر رقبای قدرتمند جهان برای کشتی ایران مدال بگیرند. کشتی ایران در مقطع فعلی بیش از هر زمان دیگری به یک نگاه زنجیره‌ای نیاز دارد؛ نگاهی که نوجوان، جوانان، امیدها و بزرگسالان را جدا از هم نبیند، بلکه همه آنها را بخشی از یک مسیر برای حفظ جایگاه ایران در کشتی جهان بداند.