به گزارش خبرنگار مهر، نشست «دوشنبهها به وقت معرفی کتاب» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و بررسی آثار فاخر ادبی، ظهر دوشنبه در سالن جلسات اداره کل کتابخانههای عمومی استان کردستان برگزار شد و رمان کلاسیک «چشمهایش» اثر بزرگ علوی در این برنامه مورد معرفی و بررسی قرار گرفت.
این نشست در ادامه سلسله برنامههای فرهنگی با عنوان «دوشنبهها به وقت معرفی کتاب» و با حضور کارکنان ستادی اداره کل کتابخانههای عمومی استان کردستان برگزار شد؛ برنامهای که با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی کارکنان و گسترش فرهنگ کتابخوانی در سطح ستاد اجرا میشود.
در این جلسه، معصومه حسنی خونسار، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کردستان نیز حضور داشت و ویدا ساعدپناه، معاون اداره کل، به معرفی و واکاوی رمان «چشمهایش» پرداخت.
وی در این ارائه، ضمن تشریح سبک نگارش بزرگ علوی، به اهمیت این اثر در ادبیات داستانی معاصر ایران اشاره کرد و به تحلیل شخصیتپردازیها و درونمایههای اجتماعی رمان برای حاضران پرداخت.
گفتنی است، «دوشنبهها به وقت معرفی کتاب» از جمله برنامههای مستمر اداره کل کتابخانههای عمومی استان کردستان است که بهصورت هفتگی با هدف ارتقای سطح فرهنگی کارکنان و ترویج مطالعه برگزار میشود.
