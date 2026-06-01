نخستین کاروان حجاج گلستانی وارد استان شدند

سیدرضا میرقاسم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین گروه از حجاج گلستانی پس از انجام مناسک حج تمتع و زیارت اماکن مقدس، عصر دوشنبه از طریق فرودگاه بین‌المللی گرگان وارد استان شدند.

وی افزود: در این پرواز ۲۲۸ نفر از زائران کاروان‌های شهرستان‌های گنبدکاووس و کلاله حضور داشتند که پس از استقبال خانواده‌ها و مسئولان، راهی شهرهای محل سکونت خود شدند.

مدیر حج و زیارت گلستان با اشاره به آغاز عملیات بازگشت حجاج استان گفت: روند بازگشت زائران گلستانی از امروز آغاز شده و تا ۲۴ خردادماه ادامه خواهد داشت.

میرقاسم‌پور ادامه داد: امسال دو هزار و ۲۵۵ زائر گلستانی در قالب ۲۰ کاروان به سرزمین وحی اعزام شدند که از این تعداد، هزار و ۸۷۱ نفر از طریق فرودگاه گرگان و سایر زائران از طریق ایستگاه پروازی تهران به کشور بازخواهند گشت.

وی با بیان اینکه برای انتقال زائران از فرودگاه گرگان ۱۲ پرواز برنامه‌ریزی شده است، افزود: تمامی تمهیدات لازم برای استقبال، جابه‌جایی و بازگشت ایمن حجاج به شهرهای مختلف استان فراهم شده است.

مدیر حج و زیارت گلستان از خانواده‌های حجاج نیز قدردانی کرد و گفت: همکاری خانواده‌ها در رعایت ضوابط فرودگاهی و مدیریت مراسم استقبال، نقش مهمی در تسهیل روند بازگشت زائران داشته است.

میرقاسم‌پور اظهار کرد: تلاش داریم تمامی حجاج گلستانی در سلامت کامل و با خاطراتی معنوی از سفر حج، به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.