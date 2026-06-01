به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌برنامه‌های مذهبی و فرهنگی به مناسبت عید سعید غدیر خم، سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و قیام خونین ۱۵ خرداد در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود.

این مراسم‌ها از سه‌شنبه ۱۲ خرداد تا جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی دانشمند در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجلال موسویان در روزهای پنج‌شنبه و جمعه به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

همچنین در این ویژه‌برنامه‌ها، مراسم دعای توسل و مدیحه‌سرایی با نوای حاج مهدی کریم‌پور در روز سه‌شنبه، زیارت امین‌الله و مدیحه‌سرایی توسط حاج امیر عارف در روز چهارشنبه، دعای کمیل و مدیحه‌سرایی با اجرای حجت‌الاسلام مرتضی حائری در روز پنج‌شنبه و زیارت آل‌یاسین و مدیحه‌سرایی با نوای حاج حسن جوکار در روز جمعه برگزار می‌شود.

این مراسم‌ها با حضور زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در شبستان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.