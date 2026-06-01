۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

کاظمی: بازگشت حجاج خراسان‌شمالی از عصر دوشنبه آغاز می‌شود

بجنورد- مدیر حج و زیارت خراسان‌شمالی گفت: بازگشت حجاج استان از عصر دوشنبه آغاز می‌شود و ۴۹۲ زائر اعزامی در سلامت کامل به سر می‌برند.

علی کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز بازگشت حجاج خراسان‌شمالی خبر داد و اظهار کرد: تمامی زائران استان پس از انجام اعمال حج و حضور در عرفات و منا، در سلامت کامل به سر می‌برند.

وی افزود: حجاج خراسان‌شمالی پس از رمی جمرات در روز جمعه گذشته به مکه مکرمه بازگشتند و ادامه اعمال خود را طی روزهای اخیر در سرزمین وحی انجام داده‌اند.

مدیر حج و زیارت خراسان‌شمالی با اشاره به اعزام ۴۹۲ زائر استان در قالب چهار کاروان، گفت: امسال سه کاروان شیعه و یک کاروان اهل سنت از استان به سرزمین وحی اعزام شدند و خوشبختانه مشکل خاص بهداشتی یا درمانی برای زائران گزارش نشده است.

وی تصریح کرد: نخستین پرواز بازگشت حجاج استان عصر امروز وارد فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد می‌شود و آخرین پرواز نیز بامداد ۱۶ خرداد انجام خواهد شد.

کاظمی بیان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در صورت بروز شرایط پیش‌بینی‌نشده، امکان بازگشت زمینی زائران نیز فراهم شده است.

