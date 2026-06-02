۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۰۹

وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با مهر؛

غدیر فرصتی برای آشنایی نسل جدید با فرهنگ ولایت است

وزیر آموزش و پرورش از دانش‌آموزان و خانواده‌ها خواست تا با حضور فعال در جشن‌ها و مراسم‌های این مناسبت، در ترویج فرهنگ امامت و ولایت سهیم شوند.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن عید غدیر، این مناسبت را یکی از بزرگترین اعیاد جامعه اسلامی با ریشه‌های قرآنی دانست و از دانش‌آموزان و خانواده‌ها خواست تا با حضور فعال در میادین، پیاده‌روها و جشن‌های سرور، در ترویج فرهنگ امامت و ولایت سهیم باشند.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: حضور نسل جدید در این مراسم‌های شادی، علاوه بر ایجاد فضای مثبت در جامعه، فرصتی برای آشنایی بیشتر جوانان با اهمیت و جایگاه عید ولایت است و امیدوار است فضای عمومی جامعه در این ایام مملو از شادی و سرور باشد.

