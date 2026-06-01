به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا حشمتی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: امسال برنامههای غدیر فقط به یک نقطه خاص محدود نشده و از میدان پوئینک تا انتهای جوادآباد، ظرفیت مساجد، هیئات مذهبی، گروههای جهادی و فعالان فرهنگی برای برگزاری برنامههای مردمی غدیر به کار گرفته شده است.
وی با اشاره به برپایی نزدیک به ۱۰۰ غرفه فرهنگی و پذیرایی در سطح شهرستان ورامین افزود: ۲۰ غرفه در منطقه خیرآباد، شهرک مدرس و میدان ولیعصر(عج)، حدود ۴۰ غرفه در میدان امام خامنهای(ره) و مابقی در مسیر میدان امام حسین(ع) تا میدان امام خمینی(ره) و میدان امام خامنهای مستقر میشوند.
رئیس ستاد غدیر ورامین از اقامه نماز بیعت در روز عید غدیر به عنوان یکی از مهمترین برنامههای امسال یاد کرد و گفت: این برنامه برای نخستین بار در سطح شهرستان برگزار میشود و تاکنون ۲۵ مسجد برای برپایی آن پس از نماز ظهر و عصر اعلام آمادگی کردهاند.
حشمتی با اشاره به خدمات رایگان حملونقل عمومی به مناسبت دهه ولایت تصریح کرد: ۲۰ دستگاه اتوبوس در روزهای ۱۲ و ۱۳ خرداد به صورت رایگان به شهروندان خدمات ارائه میدهند.
وی به اجرای برنامههای حمایتی نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۵۰ بسته معیشتی شامل ۱۲ قلم کالای اساسی میان خانوادههای کمبرخوردار در مناطق ورامین، خیرآباد و جوادآباد توزیع شده است. همچنین هزینه آزادی یک زندانی به مبلغ ۹۷ میلیون و ۴۵ هزار تومان پرداخت شده و مراحل نهایی آزادی وی در حال انجام است.
رئیس ستاد غدیر ورامین از برپایی بزرگترین شهربازی سیار شهرستان در روز عید غدیر خبر داد و بیان کرد: این شهربازی از ساعت ۱۶ تا ۲۳ در میدان امام خامنهای(ره) برپا میشود و در کنار آن غرفههای قرآنی، فرهنگی و آموزشی برای کودکان و نوجوانان فعالیت خواهند داشت.
حشمتی دیدار با خانواده شهدای جنگ اخیر، تکریم سادات شاخص، برگزاری مسابقه خطبه غدیر با جوایزی از جمله سفر مشهد، تجلیل از شهدای سادات، تأمین هزینه داروی نیازمندان، عیادت از بیماران، نشست با روحانیون و راهاندازی پویش «من غدیریام» را از دیگر برنامههای دهه ولایت برشمرد.
وی درباره اجتماع بزرگ مردمی غدیر اظهار داشت: این مراسم از ساعت ۱۶ روز عید در میدان امام خامنهای(ره) آغاز میشود و شامل ورزش باستانی، تئاتر، اجرای گروههای تواشیح و اقامه نماز جماعت مغرب و عشا است، پس از نماز، تلاوت قرآن توسط سیدمحمد حسینیپور، سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین نوریزاده و مدیحهسرایی محسن عراقی انجام میشود. همچنین باقر محمدی و پیام خالهخانی از چهرههای ورزشی در این مراسم حضور دارند.
رئیس ستاد غدیر ورامین با تأکید بر مردمی بودن برنامهها خاطرنشان کرد: تمامی هزینهها با مشارکت هیئات مذهبی، مواکب، گروههای جهادی و فعالان فرهنگی تأمین شده و هیچ بودجه مستقیمی از دستگاههای دولتی دریافت نشده است.
نظر شما