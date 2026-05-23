حجت الاسلام مسلم کریمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف برگزاری این برنامهها اظهار داشت: جریانسازی تبلیغی و گسترش فرهنگ غدیر، ارتقای سطح معرفتی جامعه، تولید ادبیات علمی مرتبط با غدیر، ترویج آداب غدیر و ایجاد شور غدیری از محورهای اصلی این ایام است.
وی افزود: برگزاری جشن ولایت و امامت حضرت علی(ع)، راهاندازی کاروان و نمایش بازسازی واقعه غدیر خم، تبیین ابعاد این واقعه تاریخساز، اعزام روحانیون به روستاها، برگزاری مسابقات فرهنگی و جلسات پرسش و پاسخ از مهمترین برنامههای پیشبینی شده است.
دبیر اجرایی بنیاد بینالمللی غدیر قشم، روز شنبه دوم خردادماه ۱۴۰۵، دیگر برنامهها را چنین برشمرد: برگزاری همایش وحدت و مقاومت حول محور ولایت، اطعام علوی، خواندن عقد اخوت، عیادت از خانوادههای شهدا (به ویژه شهدای جنگ تحمیلی و رمضان)، عیادت از بیماران، تجلیل از سادات و نورافشانی.
وی خاطرنشان کرد: دیدار مسئولان با ائمه جمعه، قرائت دعای عرفه و برگزاری نماز عید سعید قربان در مصلی امام علی(ع) قشم، برگزاری مراسم «عید تا عید» در مساجد شهرستان و آستان مقدس امامزاده سید مظفر(ع) شهر قشم، جشن ولادت امام هادی(ع) و تبیین سیره آن امام همام، برپایی ایستگاههای صلواتی محلات و مواکب، و ترویج نماز و اعمال ویژه روز غدیر از دیگر اقدامات هماهنگشده است که با مشارکت مردم و جوانان قشمی تا روز عید سعید غدیرخم ادامه خواهد یافت.
حجت الاسلام کریمی در ادامه با اشاره به تمهیدات روز عید غدیر تصریح کرد: راهاندازی ۵۰ غرفه محتوایی و پذیرایی در بندر مسافری شهید ذاکری قشم شامل غرفههای فرهنگی، و نیز برپایی ۴۰ ایستگاه صلواتی در شهرها و روستاهای جزیره با اجرای برنامههای متنوع به مدیریت ستاد مردمی غدیر پیشبینی شده است.
وی اضافه کرد: نصب بنرها و فضاسازی محیطی مراسم شهری و روستایی دهه امامت و ولایت، همراه با برپایی میز خدمت در مسجد امام علی(ع) روستای باغ بالا، مسجد امام جعفر صادق(ع) شهر رمکان، مسجد امام علی(ع) سوزا، یادمان شهدای گمنام درگهان، یادمان شهید گمنام روستای طولا، مسجد امام هادی(ع) قشم، مسجد امام علی(ع)، مسجد امام علی بن ابیطالب(ع) قشم، مسجد الغدیر روستای حمیری و مسجد امام موسی بن جعفر(ع) روستای طولا با همکاری دفتر امام جمعه شهرستان مرزی قشم انجام شده است.
