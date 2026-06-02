هجدهمین دوره جشنواره علامه حلی فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین جشنواره ملی علامه حلی(ره) با هدف تقویت روحیه پژوهشگری و حمایت از تولیدات علمی در حوزه‌های علمیه سراسر کشور، فراخوانی منتشر کرد. براساس اطلاعیه دبیرخانه، این دوره از جشنواره در دو بخش مجزا برای طلاب مستعد و اساتید فرهیخته برگزار می‌گردد.

در بخش طلاب جوان، تمامی برادران و خواهران طلبه که حداکثر ۳۵ سال سن دارند، مجاز به شرکت در این رقابت علمی هستند. همچنین در راستای بهره‌مندی از تجارب علمی اساتید حوزه‌های علمیه، بخش ویژه‌ای برای دریافت آثار این بزرگواران پیش‌بینی شده است.

موضوعات بخش ویژه عبارت‌اند از: اندیشه و ابعاد شخصیت امام شهید(ره)، پیام امام شهید درباره حوزه پیشرو و سرآمد، جهاد و مقاومت در آینه جنگ تحمیلی سوم، پیامبر اعظم(ص) و اندیشه علامه حلی(ره).

طلاب و اساتید علاقه‌مند به شرکت در این جشنواره تا پایان روز شنبه ۳۱ مرداد فرصت دارند با مراجعه به درگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.jhelli.ir نسبت به ثبت مشخصات و بارگذاری آثار علمی خود اقدام نمایند.

جشنواره علامه حلی(ره) به‌عنوان بزرگترین رویداد پژوهشی حوزه‌های علمیه، سالانه با هدف شناسایی نخبگان پژوهشی، جهت‌دهی به تحقیقات حوزوی و تولید دانش در قلمرو نیازهای جامعه اسلامی برگزار می‌شود.