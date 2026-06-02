به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین فلسفی ظهر سه شنبه در مراسم عید غدیر که از سوی بسیج رسانه و خانه مطبوعات استان و در قالب حسینیه رسانه برگزار شد، با گرامی داشت روزهای ۱۴ و ۱۵ خرداد اظهار کرد: شیعه دارای سه رکن مهم و اساسی است که اولین رکن پر افتخار شیعه محرم و دومین و سومین ارکان مهم شیعه غدیر و انتظار است.

وی تاکید کرد: اگر به جریان و تفکر غدیر که ضامن احکام الهی است توجه کافی می شد، محرم اتفاق نمی افتاد.

مسئول ستاد زکات خراسان جنوبی با بیان خصوصیات امام غدیر ،تصریح کرد: امام غدیر کسی است که جامعه را به رشد برساند تا از ظلمات به سوی نور و روشنایی هدایت شود.

حجت الاسلام فلسفی با اشاره به فضایل امام علی(ع) از زبان دیگران، خاطرنشان کرد: امام غدیر کسی است که سبب اجتماع مردم جامعه شود تا بر این اساس اقدامات لازم انجام برای گسترش اسلام انجام شود.

وی با ذکر برخوردهای متفاوت با واقعه غدیر گفت: عده ای واقعه غدیر را کتمان کرده اند که در رد این موضوع دلایل مختلفی را می توان بیان کرد .

حجت‌الاسلام فلسفی با بیان این که پیروزی نهایی از آن کسانی است که بتوانند بر افکار مردم تاثیر بگذارد، افزود: تلبیس و تحریف برخورد های دیگری است که با واقعه غدیر صورت گرفته است.

مسئول ستاد زکات خراسان جنوبی گفت: با وجود همه اقداماتی که تاکنون توسط معاندان برای کاستن از محبوبیت امام علی(ع) انجام شده است، آن حضرت همچنان محبوب دل ها است و علت محبوبیت امام علی (ع) آن است که از همه وجودش در راه خدا گذشت.

حجت الاسلام فلسفی تصریح کرد: خداوند محبت کسانی که در راه خدا از همه چیز خود بگذرند را در دل های مردم به وجود می آورد.