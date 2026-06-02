به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، قرعهکشی طرح فروش فیدلیتی پرستیژ تیپ ۲ شرکت بهمن موتور روز گذشته ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ برگزار و اطلاعرسانی به برندگان از طریق پیامک انجام شد.
منتخبین قرعه کشی از امروز تا ساعت ۲۳ روز دوشنبه ۱۸ خرداد میتوانند با مراجعه به پنل کاربری خود در سامانه آنلاین بهمنموتور به آدرس bahman.iranecar.com جهت تکمیل ثبت نام و واریز وجه اقدام کنند.
پیش از این متقاضیان در بازه زمانی ۴ تا ۷ خرداد امکان پیش ثبت نام در قالب طرحهای عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده را داشتند و اکنون تنها افرادی که نام آنها در فهرست برندگان قرار گرفته، میتوانند فرآیند خرید را ادامه دهند.
فیدلیتی پرستیژ تیپ دو با مدل ۱۴۰۵ با قیمت قطعی حدود ۴۴ میلیارد و ۶۴۸ میلیون ریال و تحویل فوری ۳۰ روزه به فروش میرسد. رنگهای قابل عرضه در این دوره سفید یا مشکی با رنگ تریم نسکافهای-طوسی یا مشکی-طوسی است.
نظر شما