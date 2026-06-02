به گزارش خبرنگار مهر دو پایگاه اورژانس بانوان در شهرستانهای خمینیشهر و نجفآباد ظهر سهشنبه با حضور معاون فنی و عملیات اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان، مسئولان محلی و جمعی از مدیران حوزه سلامت افتتاح و به چرخه خدمترسانی اضافه شد.
در آیین افتتاح پایگاه اورژانس بانوان خمینیشهر، معاون فنی و عملیات اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان، حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان، امام جمعه خمینیشهر، مدیر شبکه بهداشت و درمان و جمعی از مسئولان شهرستان حضور داشتند.
این پایگاه با هدف توسعه خدمات فوریتهای پزشکی، ارتقای پوشش امدادی و افزایش کیفیت ارائه خدمات به شهروندان، بهویژه بانوان، راهاندازی شده است.
مسئولان حاضر در این آیین با تأکید بر اهمیت گسترش زیرساختهای حوزه سلامت و تقویت خدمات اورژانس پیشبیمارستانی، راهاندازی پایگاه اورژانس بانوان را اقدامی مؤثر در جهت تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات تخصصی فوریتهای پزشکی و افزایش سطح رضایتمندی عمومی عنوان کردند.
شهرستان خمینیشهر پیش از این دارای ۱۰ پایگاه اورژانس پیشبیمارستانی و ۲ واحد اورژانس موتوری فعال بود که با بهرهبرداری از این پایگاه، شمار پایگاههای اورژانس پیشبیمارستانی این شهرستان به ۱۱ پایگاه افزایش یافت.
همچنین طبق آمار ارائهشده، اورژانس پیشبیمارستانی خمینیشهر در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۲۱ هزار و ۳۲۰ مأموریت امدادی انجام داده و به امدادخواهان خدمات فوریتهای پزشکی ارائه کرده است.
در نجفآباد نیز پایگاه اورژانس بانوان این شهرستان با حضور معاون فنی و عملیات اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان، فرماندار ویژه شهرستان، رئیس ستاد فرماندهی انتظامی، مسئول دفتر نماینده شهرستان، مدیر شبکه بهداشت و درمان و جمعی از مسئولان محلی افتتاح شد.
این پایگاه نیز با هدف توسعه خدمات فوریتهای پزشکی، افزایش پوشش امدادی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به شهروندان، بهویژه بانوان، راهاندازی شده است.
شهرستان نجفآباد تا پیش از این از ۹ پایگاه اورژانس پیشبیمارستانی و یک واحد اورژانس موتوری فعال برخوردار بود و با افتتاح این پایگاه، تعداد پایگاههای اورژانس پیشبیمارستانی آن به ۱۰ پایگاه رسید.
بر اساس این گزارش، اورژانس پیشبیمارستانی نجفآباد از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در ۳ هزار و ۱۰۰ مأموریت امدادی به شهروندان خدمات ارائه کرده است.
افتتاح همزمان این دو پایگاه در غرب استان اصفهان را میتوان در راستای توسعه شبکه خدمات فوریتهای پزشکی، ارتقای دسترسی شهروندان به امدادرسانی سریع و تخصصی و تقویت زیرساختهای سلامتمحور در شهرستانهای پرجمعیت استان ارزیابی کرد.
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