به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانشآموز، در مراسم کلنگزنی پایگاه اورژانس حبیبآباد، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای امدادی در روستاها اظهار داشت: زمین این پایگاه به مساحت ۴۹۰ مترمربع از سوی دهیاری حبیبآباد تأمین و اهدا شده است.
وی افزود: اعتبار پنج میلیارد تومانی برای احداث این پایگاه از محل اعتبارات سازمان اورژانس کشور پیشبینی شده و به محض تأمین، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
فرماندار پیشوا با تأکید بر نقش این پروژه در ارتقای شاخصهای سلامت منطقه خاطرنشان کرد: راهاندازی پایگاه اورژانس حبیبآباد، سرعت ارائه خدمات امدادی را افزایش داده و زمان رسیدن بر بالین بیماران را به طور چشمگیری کاهش میدهد.
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