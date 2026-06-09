به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانش‌آموز، در مراسم کلنگ‌زنی پایگاه اورژانس حبیب‌آباد، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های امدادی در روستاها اظهار داشت: زمین این پایگاه به مساحت ۴۹۰ مترمربع از سوی دهیاری حبیب‌آباد تأمین و اهدا شده است.

وی افزود: اعتبار پنج میلیارد تومانی برای احداث این پایگاه از محل اعتبارات سازمان اورژانس کشور پیش‌بینی شده و به محض تأمین، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

فرماندار پیشوا با تأکید بر نقش این پروژه در ارتقای شاخص‌های سلامت منطقه خاطرنشان کرد: راه‌اندازی پایگاه اورژانس حبیب‌آباد، سرعت ارائه خدمات امدادی را افزایش داده و زمان رسیدن بر بالین بیماران را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد.