کیفیت هوای اصفهان قابل قبول است

نگین جاوید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس داده‌های سامانه پایش هوای سازمان محیط‌زیست کشور در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز سه‌شنبه دوازدهم خردادماه با میانگین ۶۷ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

وی افزود: میانگین ساعتی شاخص هوای اصفهان منتهی به ساعت ۱۲ ظهر نیز عدد ۶۱ AQI و کماکان وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی اصفهان، تا پایان هفته جاری در سطح استان وزش باد به نسبت شدید تا شدید و خیزش گردوخاک ادامه خواهد داشت.

از اواسط اردیبهشت ماه امسال وزش بادهای شدید و خیزش گردوخاک و هوای غبار آلود پدیده غالب جوی بیشتر شهرهای استان و به ویژه کلانشهر اصفهان بوده است.