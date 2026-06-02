به گزارش خبرگزاری مهر،حمید ساعدپناه با اشاره به اجرای همزمان این طرح در سراسر کشور، اعلام کرد: در دومین مرحله مانور مدیریت هوشمند تلفات انرژی در سطح استان ۱۶۲ انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و ۱۲۰ مورد دستکاری در کنتورها شناسایی و رفع شد.

وی همچنین از شناسایی و جمع‌آوری ۱۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در جریان این عملیات خبر داد.

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مدیرعامل توزیع نیروی برق هرمزگان در خصوص اهداف این طرح، افزود: اجرای این مانور با هدف کاهش تلفات انرژی، صیانت از حقوق مشترکان قانونی و مقابله جدی با استفاده‌های غیرمجاز از شبکه برق انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات با مشارکت ۱۷۶ نفر از نیروهای عملیاتی در قالب ۸۳ تیم اجرایی در مناطق مختلف استان به صورت گسترده اجرا گردید.

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ساعدپناه در ادامه به جزئیات فنی این مانور اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی ۲۳۰ دستگاه لوازم اندازه‌گیری مشترکان مورد تست و بازرسی قرار گرفت و ۴۷۲ مورد از تجهیزات اندازه‌گیری معیوب نیز تعویض شد.

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وی با تأکید بر اینکه اصلاح و به‌روزرسانی تجهیزات اندازه‌گیری، نقشی کلیدی در مدیریت هوشمند مصرف و کاهش تلفات شبکه دارد، تصریح کرد: در این مرحله ۲۱۵ دستگاه کنتور جدید نصب شد که این اقدام در راستای افزایش دقت اندازه‌گیری و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان است.

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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در پایان تأکید کرد که برخورد با انشعابات غیرمجاز، شناسایی مصارف غیرقانونی و رفع دستکاری کنتورها از برنامه‌های مستمر و جاری این شرکت است و این اقدامات با جدیت در سطح استان ادامه خواهد داشت.