به گزارش خبرگزاری مهر،حمید ساعدپناه با اشاره به اجرای همزمان این طرح در سراسر کشور، اعلام کرد: در دومین مرحله مانور مدیریت هوشمند تلفات انرژی در سطح استان ۱۶۲ انشعاب غیرمجاز جمعآوری و ۱۲۰ مورد دستکاری در کنتورها شناسایی و رفع شد.
وی همچنین از شناسایی و جمعآوری ۱۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در جریان این عملیات خبر داد.
مدیرعامل توزیع نیروی برق هرمزگان در خصوص اهداف این طرح، افزود: اجرای این مانور با هدف کاهش تلفات انرژی، صیانت از حقوق مشترکان قانونی و مقابله جدی با استفادههای غیرمجاز از شبکه برق انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: این عملیات با مشارکت ۱۷۶ نفر از نیروهای عملیاتی در قالب ۸۳ تیم اجرایی در مناطق مختلف استان به صورت گسترده اجرا گردید.
ساعدپناه در ادامه به جزئیات فنی این مانور اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی ۲۳۰ دستگاه لوازم اندازهگیری مشترکان مورد تست و بازرسی قرار گرفت و ۴۷۲ مورد از تجهیزات اندازهگیری معیوب نیز تعویض شد.
وی با تأکید بر اینکه اصلاح و بهروزرسانی تجهیزات اندازهگیری، نقشی کلیدی در مدیریت هوشمند مصرف و کاهش تلفات شبکه دارد، تصریح کرد: در این مرحله ۲۱۵ دستگاه کنتور جدید نصب شد که این اقدام در راستای افزایش دقت اندازهگیری و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مشترکان است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در پایان تأکید کرد که برخورد با انشعابات غیرمجاز، شناسایی مصارف غیرقانونی و رفع دستکاری کنتورها از برنامههای مستمر و جاری این شرکت است و این اقدامات با جدیت در سطح استان ادامه خواهد داشت.
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