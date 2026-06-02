به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان با تأکید بر اهمیت نقش نیروی انسانی در تحقق اهداف آموزشی و ورزشی مدارس، گفت: توسعه ورزش دانشآموزی تنها با احداث فضاهای ورزشی و تأمین تجهیزات مورد نیاز محقق نمیشود، بلکه وجود نیروهای انسانی متخصص، توانمند و باانگیزه از جمله مربیان تربیتبدنی، مراقبان سلامت، معلمان و مدیران مدارس از ارکان اصلی دستیابی به این اهداف به شمار میرود.
وی با بیان اینکه توسعه پایدار بدون توجه جدی به مدرسه و جایگاه آن در تربیت نسل آینده امکانپذیر نیست، گفت: مدرسه صرفاً محلی برای آموزش دروس و انتقال دانش نیست، بلکه بستری برای شکلگیری هویت فردی و اجتماعی، ارتقای سلامت جسمی و روانی، افزایش نشاط، تقویت مسئولیتپذیری و ترویج سبک زندگی صحیح در میان دانشآموزان محسوب میشود. از اینرو نگاه به حوزه تربیتبدنی و سلامت در آموزش و پرورش باید نگاهی راهبردی، پیشگیرانه و آیندهنگر باشد.
صادقی با اشاره به افزایش اعتبارات اختصاصیافته به حوزه ورزش و سلامت دانشآموزان، افزود: روند تخصیص منابع مالی در سالهای اخیر نشاندهنده توجه ویژه وزارت آموزش و پرورش به این حوزه است. اعتبارات این بخش از ۲۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۳۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و سپس به ۵۲ میلیارد تومان و در نهایت به ۶۰ میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است.
استاندار زنجان این افزایش اعتبارات را فرصتی ارزشمند برای توسعه زیرساختهای ورزشی، ارتقای سلامت جسمی و روانی دانشآموزان و افزایش نشاط و پویایی در مدارس استان دانست و تأکید کرد که باید از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن بهرهبرداری شود.
صادقی همچنین با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در حوزه سلامت دانشآموزان اظهار داشت: لازم است از نگاه صرفاً درمانمحور فاصله گرفته و به سمت پیشگیری مبتنی بر سبک زندگی سالم و فعال حرکت کنیم. ورزش یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش بیماریهای غیرواگیر، ارتقای سلامت روان، افزایش نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است و به همین دلیل باید جایگاه ویژهای در برنامههای آموزشی و تربیتی مدارس داشته باشد.
وی افزود: ورزش در محیط مدرسه یک فعالیت جانبی یا فوقبرنامه نیست، بلکه بخشی از مأموریت اصلی نظام تعلیم و تربیت به شمار میرود و دولت چهاردهم نیز با همین نگاه، توجه ویژهای به توسعه ورزش و سلامت دانشآموزان معطوف کرده است.
استاندار زنجان با تأکید بر نقش خانوادهها در تداوم برنامههای سلامتمحور گفت: فعالیتهای آموزشی و تربیتی مدارس زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که در محیط خانواده نیز استمرار پیدا کند. به همین دلیل تقویت ارتباط و همکاری میان خانه و مدرسه در حوزه سلامت و تربیت دانشآموزان از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی همچنین نقش رسانهها بهویژه رسانه استانی را در فرهنگسازی و ترویج سبک زندگی سالم مهم ارزیابی کرد و خواستار مشارکت فعال دستگاههای مختلف در این زمینه شد.
صادقی با اشاره به ضرورت همکاری همهجانبه نهادهای اجرایی، خاطرنشان کرد: فرمانداریها، بخشداریها، دستگاههای اجرایی، نهادهای محلی، خیرین و بخش خصوصی باید در مسیر توسعه سلامت و ورزش دانشآموزی نقشآفرینی کنند. در همین راستا استفاده از اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی برای تجهیز مدارس، بهبود امکانات آموزشی و بهسازی سرویسهای بهداشتی مدارس در دستور کار قرار گرفته است.
وی به برنامههای توسعه آموزشهای مهارتی اشاره کرد و گفت: ایجاد هنرستانهای جوار صنعت در رشته معدن به تصویب قطعی رسیده است. همچنین راهاندازی هنرستان وابسته به هوش مصنوعی، تکمیل پروژه فضای هنرستان در مرکز فنی و حرفهای الزهرا با مشارکت خیرین مدرسهساز و انعقاد تفاهمنامه همکاری میان آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفهای از دیگر اقدامات پیشبینیشده در این حوزه است.
استاندار زنجان در پایان تأکید کرد که تحقق عدالت آموزشی، توسعه مهارتآموزی، ارتقای سلامت دانشآموزان و افزایش نشاط در مدارس نیازمند همافزایی تمامی دستگاهها و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود است تا زمینه تربیت نسلی توانمند، سالم و مسئولیتپذیر برای آینده کشور فراهم شود.
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