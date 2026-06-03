خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: این روزها مازندران خود را برای باشکوه ترین عیدانه علوی مهیا میکند، از نکا و بهشهر گرفته تا آمل و چالوس، کوچه و خیابان رنگ و بوی دیگری گرفته است و مردم دیار علویان خودشان را برای بزرگترین رویداد دینی سال آماده میکنند.
امسال غدیر در مازندران با وسعت و شور بیشتری برگزار میشود؛ جشنهایی به طول چندین کیلومتر، حضور چهرههای بینالمللی در برخی شهرها و مهمتر از همه، میزبانی مردمی که پای کار آمدهاند تا بار دیگر وفاداری خود را به ولایت و امیرالمؤمنین علیهالسلام به نمایش بگذارند.
ساری؛ برپایی ۱۱۰ موکب غدیر در مسیر میدان ساعت تا امام حسین ساری
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ساری از برپایی ۱۱۰ موکب خدمترسانی در روز غدیر خبر داد و گفت :این برنامهها امسال با تلاقی سالروز ارتحال امام خمینی و در سایه رهبری آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای ابعادی ویژه دارد.
حجتالاسلام مصطفی رمضانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت تمدنی و مذهبی روز غدیر و محوریت ولایت امیرالمؤمنین علیهالسلام از برنامههای ویژه این شهر برای جشن غدیر خبر داد و گفت: ستادی مردمی با ۸ کمیته تخصصی برای برنامهریزی این مناسبت شکل گرفته است،
رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساری افزود: تاکنون ۱۱۰ مجموعه برای خدماترسانی اعلام آمادگی کردهاند که موکبهای آنها از میدان ساعت تا میدان امام حسین علیهالسلام برپا خواهد شد.
حجت الاسلام رمضانی ادامه داد: این مواکب از ساعت ۱۵ روز پنجشنبه چهاردهم خرداد تا پایان شب پذیرای شهروندان و مسافران خواهند بود.
وی از مردم ساری خواست تا با مراجعه به موکب ستاد مردمی در میدان امام حسین علیهالسلام در تأمین نیازهای این مراسم مشارکت کنند.
اما آنچه جشنهای امسال را با سالهای قبل متفاوت میکند، تلفیق شادی با یک پیام اجتماعی عمیق است. در روزهایی که دشمنان سعی در بیرنگ کردن باورهای دینی دارند، مردم مازندران با راه انداختن دستههای شادی و نورافشانی در خیابانها، نشان میدهند که غدیر برایشان فقط یک مراسم مذهبی نیست، بلکه یک سبک زندگی است.
غدیر رزمایش همدلی است
حجتالاسلام محمد مهدی شریف تبار، مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابعاد مختلف این عید بزرگ میگوید: غدیر را نباید فقط یک روز تعطیلی و شادی ساده بدانیم بلکه غدیر عید شادی، نشاط، همدلی و مواسات است، همانطور که در روایات بر اطعام مؤمنان در این روز تأکید زیادی شده، امسال با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، این همدلی باید چند برابر شود.
او اضافه میکند: غدیر به ما یادآوری میکند که مؤمنان نسبت به هم بیتفاوت نیستند و این روز در حقیقت یک رزمایش بزرگ برای همدلی و دستگیری از نیازمندان است و در مازندران امسال تلاش شده که جشنها فقط به مولودی خوانی و سرگرمی خلاصه نشود، بلکه سفرههای اطعام علوی در کنار ایستگاههای صلواتی برپا شود تا نشاط معنوی با عمل صالح گره بخورد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان علیه باورهای دینی مردم تأکید کرد: غدیر میثاق امت با ولایت است. در روزهایی که امام جامعه در غربت و مظلومیت به سر میبرد، روز غدیر باید روز بیعت با ولی فقیه و امام جمعه باشد. به همین دلیل امسال شعار لبیک یا سید مجتبی در بسیاری از مراسمها محور قرار گرفته است.
نکا؛ جشن های با محوریت مسجد تا خیابان
در شهرستان نکا اما داستان کمی متفاوت است. اینجا مراسم با یادآوری دو مناسبت مهم گره خورده است؛ عید غدیر و سالگرد ارتحال امام خمینی و شهدای ۱۵ خرداد. ستاد برگزاری مراسم در مسجد جامع شهر رستمکلا برنامههای متنوعی را تدارک دیده که از روز سهشنبه ۱۲ خرداد آغاز شد.
حجتالاسلام حسینعلی فعالی رئیس تبلیغات اسلامی نکا در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: هر شب از ساعت ۲۱ راهپیمایی اقتدار غدیری از مقابل مسجد جامع آغاز میشود.
وی افزود: این برنامه ها با حضور مداحان کشوری از جمله سید مجتبی یداللهی، محمد امیری و محمد رضا فلاح برپا می شود و فضای شهر را با نوای ولایت عطرآگین میکند.
وی گفت: اما شلوغترین برنامه جشن بزرگ خیابانی در خیابان علمیه است و ایستگاه صلواتی از ساعت ۵ عصر در جنب مسجد جامع برپا میشود و تا شب برنامههای مدیحهسرایی، پذیرایی و نورافشانی ادامه دارد، همچنین مردم رستمکلا و روستاهای اطراف این روز را با همه وجودشان جشن میگیرند.
آمل؛ مقصدی برای مهمانان خارجی
اما شاید پرشورترین و در عین حال متفاوتترین برنامهها را این روزها در آمل شاهد باشیم. حجتالاسلام ابراهیم یعقوبیان، امام جمعه آمل، با اشاره به عظمت این جشن به خبرنگار مهر گفت: ما جشنی به طول تقریبی دو کیلومتر در آمل برگزار میکنیم و این کار تأکید امام شهید ما بود و خوشحالیم که امسال توفیق اجرای آن را پیدا کردیم.
امام جمعه آمل با ابراز خرسندی از حضور شخصیتهای بینالمللی در این جشن گفت: علامه قاضی حنینه، رئیس مفتیهای اهل سنت لبنان، دکتر لیندا تبوک و دکتر محمد ازیدانی از سودان، مهمانان ویژه این جشن هستند. حضور آنها نشان میدهد که غدیر فقط یک مسئله داخلی یا شیعی نیست، بلکه یک حقیقت جهانی است که میتواند دلهای مسلمانان را در هر مذهب و ملیتی به هم نزدیک کند.
امام جمعه آمل تأکید کرد: برنامهها فقط به شادی و مولودیخوانی ختم نمیشود. در این سه شب، تلاش شده تا با سخنرانیهای تبیینی، مردم با معارف امیرالمؤمنین علیهالسلام و عترت طاهرین بیشتر آشنا شوند. به خصوص برای نسل جوان که تشنه حقیقت است، این فرصت مغتنمی است.
بیژن پولادی، سرپرست فرمانداری ویژه آمل نیز در این باره گفت: باید واقعه غدیر را به نسل جوان معرفی کنیم. اجرای نمایشهای میدانی با موضوع غدیر میتواند تأثیرگذاری عمیقی بر مخاطب بگذارد. همه ما وظیفه داریم در اشاعه فرهنگ غدیر کمک کنیم و برنامهها را هرچه بیشتر به سمت فضای مردمی سوق دهیم.
چالوس؛ شادی به سبک دختران بهشتی
در غرب مازندران اما چالوس با برنامههای متفاوتی میزبان جشن غدیر است. اینجا قرار است گروههای سرود میثاق و دختران بهشتی با اجرای خود، فضای شهر را از شادی معنوی پر کنند. برگزاری مسابقات متنوع و قرعهکشی سفر زیارتی نجف و کربلا، بخش دیگری از برنامههایی است که با استقبال جوانان و نوجوانان روبهرو شده است.
سفره اطعام علوی در کنار حضور محمدحسین عظیمی، نخبه قرآنی جهان اسلام، از دیگر رویدادهای شاخص این جشن در چالوس است. مسئولان برگزاری میگویند هدفشان این بوده که جشن غدیر را از حالت تشریفاتی خارج کرده و به یک رویداد اجتماعی و شاد برای همه سنین تبدیل کنند.
بازتولید هویت ولایتمدار در جشن خیابانی بهشهر
اما در بهشهر، جنس جشن غدیر کمی متفاوت است. اینجا بحث فقط یک مراسم نیست، بلکه یک الگو است. میثم حیدری، دبیر جبهه فرهنگی بهشهر، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه گاهی غدیر را فقط در یک مراسم خلاصه میکنیم، در حالی که غدیر یک نهضت اجتماعی است. برای ماندگاری این نهضت باید غدیر را از حاشیه به متن زندگی مردم بیاوریم.
او افزود: آنچه چهارمین دوره جشن خیابانی غدیر در بهشهر را متمایز میکند، حکمرانی مردمی و تمرکز بر همافزایی میان گروههای مختلف اجتماعی و فرهنگی است. جبهه فرهنگی بهشهر با ایجاد پل ارتباطی میان دانشجویان، دانشآموزان، گروههای هنری و اقشار مختلف مردم، توانسته فعالیتهای پراکنده را به یک ارکستر منظم و قدرتمند تبدیل کند.
این جشن خیابانی از دوشنبه ۱۱ خرداد کار خود را شروع کرده و به مدت شش شب، از ساعت ۵ عصر تا ۱۱ شب، در مسیر سهراه چیتسازی تا میدان شهدای کارگر ادامه دارد. ایستگاههای صلواتی، سرودهای گروهی، مولودیخوانی، مسابقات فرهنگی و نمایشهای خیابانی از جمله برنامههایی هستند که هر شب مخاطبان زیادی را به خود جذب میکنند.
غدیر در خیابانهای مازندران جاری است
مازندران این روزها تبدیل به نگارخانه باشکوهی از فرهنگ ناب شیعی شده است. جایی که نسل جوان و پیر، زن و مرد، دانشجو و کارگر، همه در کنار هم جشن میگیرند و با سیره علوی تجدید بیعت میکنند.
غدیر در کوچهها، خیابانها، دلها و زندگی مردم جاری است. مازندران مهیای این جشن عظیم است؛ همه دعوت هستیم.
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