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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

عقدایی: ۲۰۰ غرفه و ۱۵ نقطه پردیس میزبان جشن‌های مردمی غدیر خواهند بود

عقدایی: ۲۰۰ غرفه و ۱۵ نقطه پردیس میزبان جشن‌های مردمی غدیر خواهند بود

پردیس- رئیس اداره تبلیغات اسلامی پردیس گفت: به مناسبت غدیر، جشن‌های مردمی در ۱۵ نقطه پردیس با برپایی نزدیک به ۲۰۰ غرفه برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام سید احمد عقدایی، در گفتگو با خبرنگارمهر، در تشریح برنامه‌های دهه ولایت و غدیر در پردیس اظهار داشت: رویکرد امسال ما متفاوت از سال‌های گذشته خواهد بود. پیش از این برنامه «کیلومتری» غدیر را داشتیم، اما امسال با توجه به اینکه خود مردم برای انجام اقدامات مردمی مبعوث شده‌اند، اداره امور به خود آن‌ها واگذار خواهد شد.

عقدایی با اشاره به تأکید معمار کبیر انقلاب بر مردمی بودن برنامه‌ها افزود: این مطالبه همیشگی امام شهید ما (ره) بود که امورات به دست خود مردم باشد. از این رو امسال با سفارش تأکیدی به مردم عزیزمان، جشن‌های مردمی در چند نقطه پردیس برگزار خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پردیس با بیان اینکه امسال تمرکز برنامه‌های غدیر از حالت متمرکز خارج می‌شود، تصریح کرد: نزدیک به ۱۵ نقطه از شهرستان پردیس میزبان تجمعات و جشن‌های غدیری خواهد بود. این برنامه‌ها به جای اینکه در قالب غرفه‌های متمرکز باشد، به صورت مردمی و در قالب جشن‌های خیابانی، نمایش‌های متنوع خیابانی و نیز بازسازی واقعه غدیر برگزار خواهند شد. همچنین هیئت‌های مذهبی نیز به صورت جداگانه جشن‌های محلی خود را برپا خواهند کرد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره تعداد غرفه‌ها و موکب‌های پیش‌بینی شده، گفت: برای اینکه آمارسازی نشود، باید عرض کنم که پیش‌بینی می‌شود نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ غرفه در سطح شهرستان فعال باشد اما این عدد بیش از اینهاست. جمع‌بندی ما حاکی از برپایی بالای ۱۰۰ تا ۱۵۰ غرفه است. من حتی با بازسازی ذهنی که انجام دادم، می‌توانم بگویم نزدیک به ۲۰۰ غرفه در شهرستان پردیس برای جشن‌های غدیر برپا خواهد شد.

عقدایی در پایان خاطرنشان کرد: کلیت برنامه‌های غدیر در شهرستان پردیس بر اساس همین رویکرد مردمی پیش خواهد رفت و جزئیات بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6849616

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