حجت‌الاسلام محمود علیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تحلیل واقعه غدیر خم و پیام‌های آن برای جامعه امروز پرداخت و با اشاره به آیه سوره مائده معروف به آیه تبلیغ اظهار داشت: خداوند در این آیه به پیامبر اکرم فرمان می‌دهد هر آنچه از جانب پروردگار بر او نازل شده بدون هیچ هراسی به مردم برساند و تأکید می‌کند که اگر این ابلاغ انجام نشود، گویا رسالت الهی به پایان نرسیده است.

وی افزود: پیامبر گرامی اسلام نگران واکنش برخی افراد نسبت به اعلام ولایت حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام بود، اما خداوند به او اطمینان داد که از سوی مردم در امان خواهد بود و وظیفه او تنها ابلاغ است.

حجت‌الاسلام علیخانی در تشریح جزئیات این رویداد تاریخی تصریح کرد: پس از نزول آیه تبلیغ، پیامبر دستور توقف کاروانیان را در سرزمین غدیر خم صادر کرد و آن دسته از زائران که جلوتر رفته بودند بازگشتند و آنان که عقب مانده بودند خود را رساندند، سپس پیامبر از حاضران عهد و پیمان گرفت و دست مبارک علی علیه السلام را بالا برد و جمله «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» را بر زبان جاری کرد.

به گفته امام جمعه رامسر، این واقعه نه تنها در منابع شیعی، بلکه در کتاب‌های معتبر اهل سنت نیز ثبت شده است‌و بعد از این اعلام بود که پیامبر فرمان بیعت همگانی با امیرالمؤمنین علیه السلام را صادر کرد.

ویژگی‌های سه‌گانه عید غدیر

حجت‌الاسلام علیخانی خاطرنشان کرد: پس از انجام این مأموریت الهی، آیه اکمال نازل شد و در این آیه خداوند اعلام می‌کند که کافران از دین شما ناامید شدند و امروز دین را برای شما کامل و نعمت را تمام کردم و اسلام را به عنوان آیین نهایی برایتان پذیرفته‌ام.

امام جمعه رامسر سه ویژگی برجسته برای عید غدیر برشمرد و گفت: نخستین ویژگی، یأس و ناامیدی کفار است. دشمنان تا پیش از واقعه غدیر بر این امید بودند که با رحلت پیامبر بتوانند اسلام را از میان ببرند، اما اعلام ولایت این امید را نقش بر آب کرد.

وی دومین ویژگی را تکمیل دین اسلام با نصب رهبری و جانشین دانست و افزود: بدون وجود رهبر الهی، هرچند فردی نماز و روزه و حج به جای آورد، دینش ناقص خواهد بود. امروز نیز بسیاری از کسانی که ادعای مسلمانی دارند اما رهبر دینی و الهی را نپذیرفته‌اند، دین ناقصی دارند.

حجت‌الاسلام علیخانی سومین ویژگی عید غدیر را جلب رضایت خداوند عنوان کرد و توضیح داد: زمانی که دشمنان ناامید شوند، دین با رهبری کامل گردد و نعمت ولایت به اتمام برسد، خداوند نیز رضایت خود را اعلام می‌کند. همان گونه که قرآن می‌فرماید رضیت لکم الاسلام دینا یعنی هر گاه قانون کامل، مجری عادل و رهبر الهی وجود داشته باشد، خدای متعال از بندگانش خشنود است.

امام جمعه رامسر در پایان با اشاره به سخن امام شهید خود مبنی بر لزوم مأیوس کردن دشمنان تأکید کرد: امروز نیز هر اندازه جامعه بر محور ولایت‌مداری، تبعیت از امیرالمؤمنین علیه السلام و در ادامه از ولایت فقیه و رهبری نظام حرکت کند، دشمنان بیش از پیش ناامید خواهند شد.