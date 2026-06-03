به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح چهارشنبه در بازدید از یک کارخانه تولیدی در سمنان، درباره راه اندازی «کمیته فرعی ستاد اقتصادی مقاومتی قوه قضاییه در استان سمنان» بیان کرد: این کمیته مسئول رسیدگی به موانع تولید است.

وی افزود: تلاش می شود با اتخاذ رویکردی حمایتی، مسیر تسهیل تولید و استمرار گردش مالی این واحد تولیدی و دیگر کارخانه های استان سمنان هموار شود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه حمایت از تولید و اشتغال، یک وظیفه ملی، انقلابی و قانونی است، بیان کرد: حمایت از تولید رسالت بزرگ همه مسئولان است.

اکبری ادامه داد: امروز حمایت از فعالان اقتصادی، صنعتگران، سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی که با وجود دشواری‌ها، چرخه تولید را متوقف نکرده‌اند، مصداق روشن عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد، تولید ملی و پشتیبانی از اشتغال است.

وی در ادامه با اشاره به شرایط خطیر کنونی کشور، با بیان اینکه هر حرکت در مسیر تقویت تولید و اشتغال، ضربه‌ای مؤثر به جبهه دشمنان ملت ایران اسلامی است، گفت: فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذارانی که با قدرت، جدیت و روحیه جهادی چرخه تولید را در حرکت نگه می‌دارند، در حقیقت در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و هر استمرار در این مسیر، تیری بر پیکره دشمنان آمریکایی-صهیونی و حامیان آنان خواهد بود.