دور سوم نمایش «ریگ چاه» به تئاتر هامون رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «ریگ چاه» به نویسندگی و کارگردانی علی پیمان و تهیه‌کنندگی امیرحسین شفیعی، در سومین دور از اجراهای خود در تهران، از ۱۷ تا ۲۷ خرداد ساعت ۲۰:۳۰ در تئاتر هامون روی صحنه می‌رود.

این اثر کمدی‌تراژدی که بر اساس داستانی واقعی تولید شده، پیش از این، تجربه‌های اجرا در مرکز تئاتر مولوی و تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر را پشت سر گذاشته است. «ریگ چاه» همچنین پس از استقبال مخاطبان در شهرهای مشهد و اصفهان، حالا برای بار سوم به پایتخت بازمی‌گردد تا روایتگر زندگی، آرزوها و چالش‌های ۶ سرباز مرزبانی باشد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «دنبال جهان بدون مرز بودیم، شدیم سرباز مرزبانی …»

در این دوره از اجراها، جلال محبی، احسان صاحبدادی، ابوالفضل کریم‌زاده نائینی، علی پیمان، لقمان قادری، نوید محسنیان، امید یوزی و مهدی صمیمی به عنوان بازیگران این اثر به ایفای نقش می‌پردازند. همچنین محسن قصابیان به عنوان مشاور کارگردان این گروه را همراهی می‌کند.

این نمایش جوایزی را در سال ۱۴۰۳ کسب کرده است که از جمله‌ آنها می‌توان به، جایزه ویژه مدالیوم هیئت داوران جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، رتبه اول کارگردانی در جشنواره کشوری تئاتر ایثار، رتبه اول نمایشنامه‌نویسی در جشنواره تئاتر ایثار، رتبه اول کارگردانی در جشنواره استانی تئاتر تهران، رتبه اول بازیگری مرد در جشنواره استانی تئاتر تهران، رتبه اول پوستر و بروشور در جشنواره تئاتر ایثار و جشنواره استانی تهران، رتبه دوم بازیگری مرد در جشنواره تئاتر ایثار، رتبه سوم بازیگری مرد در جشنواره استانی تئاتر تهران، تقدیر نمایشنامه‌نویسی در جشنواره تئاتر استانی تهران اشاره کرد.

عوامل اصلی «ریگ چاه» عبارتند از مجری طرح: محمد ‌حسن ‌درباغی ‌فرد، طراح پوستر، طراح بروشور: آرین مهدوی، روابط عمومی: فاطمه شوقی، گروه کارگردانی: محمد سارعی، رویا ناصر، یوسف ‌کیانی و انتخاب موسیقی: فرتاش ‌دوراندیش.

علاقه‌مندان به تماشای این می‌توانند از امروز برای تهیه بلیت‌های سه روز نخست اجرا به سایت تیوال مراجعه کنند.