«ریگ چاه» به اصفهان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش کمدی تراژدی «ریگ چاه» به نویسندگی و کارگردانی علی پیمان و تهیه‌کنندگی امیرحسین شفیعی پس از اجرا در تهران و مشهد که بیش از ۲ هزار مخاطب داشته است، از ۱۳ مهر دور بعدی اجراهای خود را با حمایت خانه تئاتر حوزه هنری و باشگاه تئاتر سوره در تماشاخانه ماه حوزه هنری اصفهان آغاز می‌کند.

این نمایش برگرفته از داستانی واقعی است، زندگی، آرزوها و سختی‌های شش سرباز مرزبانی را با نگاهی متفاوت برای مخاطب خود روایت می‌کند.

محسن قصابیان به عنوان مشاور کارگردان این اثر را همراهی می‌کند.

از جمله جوایزی که تا امروز «ریگ چاه» کسب کرده است می‌توان به جایزه ویژه مدالیوم سرباز وطن از چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فجر، جایزه اول بازیگری مرد، جایزه دوم کارگردانی، جایزه اول نمایشنامه نویسی و جایزه سوم بازیگری مرد در جشنواره تئاتر استانی تهران، اشاره کرد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: دنبال جهان بدون مرز بودیم، شدیم سرباز مرزبانی … .

مهدی صمیمی، علی پیمان، لقمان قادری، امیدیوزی، ابولفضل نائینی، حسین میرزایی و اسکندر قنبری گروه بازیگران این اثر را تشکیل می‌دهند و حسین عبدالهی به عنوان مجری طرح در کنار گروه «ریگ چاه» حضور دارد.

این اثر نمایشی از ۱۳ مهر ساعت ۱۹ اجرای خود را در تماشاخانه ماه حوزه هنری اصفهان آغاز می‌کند و پیش فروش سه روز ابتدایی آن در سایت تیوال در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.