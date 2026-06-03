شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس و جزیره قشم

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه، صدای انفجاری در محدوده شهر بندرعباس و جزیره قشم از سوی منابع محلی و ساکنان گزارش شده است.
پیش تر احمد نفیسی معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان از انجام عملیات انهدام مهمات عمل نکرده دشمن خبر داده بود و صدای انفجار آن را شدید توصیف کرده بود.
بندرعباس - ساکنان شهر بندرعباس و جزیره قشم از شنیده شدن صدای انفجارهایی خبر دادند.
به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه، صدای انفجاری در محدوده شهر بندرعباس و جزیره قشم از سوی منابع محلی و ساکنان گزارش شده است.
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