شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس و جزیره قشم

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه، صدای انفجاری در محدوده شهر بندرعباس و جزیره قشم از سوی منابع محلی و ساکنان گزارش شده است.



پیش تر احمد نفیسی معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان از انجام عملیات انهدام مهمات عمل نکرده دشمن خبر داده بود و صدای انفجار آن را شدید توصیف کرده بود.