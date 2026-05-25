۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴

شنیده شدن صدای انفجار در شهر بندرعباس

بندرعباس - منابع خبری از شنیده شدن صدای چندین انفجار در شهر بندرعباس خبر می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه صدای چندین انفجار در شهر بندرعباس از سوی ساکنان محلی گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، ماهیت این صداها هنوز مشخص نیست و هیچ‌ یک از نهادهای رسمی درباره علت وقوع آن‌ها اظهارنظر نکرده‌اند.

روز گذشته احمد نفیسی، معاون استاندار هرمزگان از حتمال شنیدن صدای انفجار از روز یک شنبه سوم تا سه شنبه پنجم خرداد به دلیل خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه عمل‌نکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی‌-صهیونی به مناطقی در شهر بندرعباس خبر داده بود.

خبرنگار مهر پیگیر دریافت اخبار تکمیلی است.

    نظرات

    • علی IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      جهت اطلاع رسانی صدای انفجار آمد دوبار
    • IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      قبل از شروع جنگ هم بارها و بارها انفجارهای مشکوک رخ داد
    • IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      1000بار هم تو مذاکره به ما حمله بشه بازم یه عده از خواب بیدار نمیشن .یا خودشو نو زدن به خواب ..بابا جان آمریکا فقط حرف زور میفهمه
    • IR ۰۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      تا ترامپ و نتانیابوی جهنمی تصمیم گیرنده اند جنگ افروزی ادامه دارد این دو به آتش بس اتمام جنگ علاقه ندارند موجودات شروری هستند که دنبال ماجراجویی اند
    • IR ۰۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      اگر جنگ شروع شده اطلاع رسانی کنید که استرس کمتر بگیریم
    • جانفدا IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      سلام. لطفاً در سریع ترین زمان ممکن انتقام سخت و پشیمان کننده ای گرفته شود تا جنایتکاران حتی زمان فکر کردن به آن را هم نداشته باشند. زنده وپاینده باد ایران عزیز ومقتدر
    • شهروند IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      سلام. مطمئنا وقتي به ما حمله میشه کشورکهای شیخ نشین ذوق می زنند اما نیروهای مسلح مقتدر ما هر گز نمی گذارند که این ذوق زدگی به خنده تبدیل شود. ان شاء الله. زنده وپاینده باد ایران عزیز ومقتدر
    • ناشناس IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      الان یعنی توافق کنسل شد؟😐

