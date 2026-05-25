شنیده شدن صدای انفجار در شهر بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه صدای چندین انفجار در شهر بندرعباس از سوی ساکنان محلی گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، ماهیت این صداها هنوز مشخص نیست و هیچ یک از نهادهای رسمی درباره علت وقوع آنها اظهارنظر نکردهاند.
روز گذشته احمد نفیسی، معاون استاندار هرمزگان از حتمال شنیدن صدای انفجار از روز یک شنبه سوم تا سه شنبه پنجم خرداد به دلیل خنثیسازی و انفجار کنترل شده پرتابه عملنکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی-صهیونی به مناطقی در شهر بندرعباس خبر داده بود.
خبرنگار مهر پیگیر دریافت اخبار تکمیلی است.
