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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

۲۰۰۰ مدرسه اصفهان به انرژی خورشیدی تجهیز می‌شوند

۲۰۰۰ مدرسه اصفهان به انرژی خورشیدی تجهیز می‌شوند

اصفهان -استاندار اصفهان با اشاره به نقش اثرگذار خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان گفت: دو هزار مدرسه استان اصفهان به نیروگاه خورشیدی تجهیز می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح مدرسه شش‌کلاسه «خدیجه داورپناه» در خمینی‌شهر با قدردانی از مشارکت خیرین در توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پیشرفت‌های حوزه مدرسه‌سازی در اصفهان نتیجه همراهی و مشارکت خیرین است و این استان از نظر فعالیت‌های خیرخواهانه در این حوزه در کشور جایگاه برجسته‌ای دارد.

وی با تبریک دهه امامت و ولایت و عید سعید غدیر افزود: تنها در سال گذشته حدود پنج همت پروژه مدرسه‌سازی در استان به بهره‌برداری رسید و با وجود شرایط اقتصادی دشوار، فعالیت خیرین در این حوزه متوقف نشده و همچنان با همان جدیت ادامه دارد.

استاندار اصفهان با اشاره به سفر کاری خود به شهرستان اردستان نیز گفت: از صبح امروز تا ظهر، حدود پنج همت پروژه در این شهرستان افتتاح شده و نزدیک به ۱۰ همت پروژه دیگر نیز کلنگ‌زنی شده است و سایر طرح‌ها نیز تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

جمالی‌نژاد با اشاره به خسارت‌هایی که در سال گذشته به برخی زیرساخت‌های استان وارد شد، تصریح کرد: در همان هفته‌های نخست پس از بروز آسیب‌ها، برنامه بازسازی و نوسازی با جدیت در دستور کار قرار گرفت و ستادی ویژه برای پیگیری این موضوع تشکیل شد که جلسات آن به‌طور مستمر برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: اکنون بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های آسیب‌دیده در حال تکمیل است و تعدادی از ساختمان‌های میراث فرهنگی و دیگر مجموعه‌ها نیز مرمت و بازسازی شده‌اند.

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه به سرانه‌های آموزشی در برخی مناطق استان گفت: برخلاف تصور عمومی، در برخی شهرهای بزرگ استان از جمله اصفهان و خمینی‌شهر با کمبود جدی فضای آموزشی مواجه هستیم و در برخی موارد حتی شرایط شهرهای کوچک‌تر از این نظر مناسب‌تر است.

وی از خیرین خواست بخشی از ظرفیت خود را به مناطق دارای کمبود فضای آموزشی در کلان‌شهر اصفهان و شهرهایی مانند خمینی‌شهر اختصاص دهند و افزود: در مناطق حاشیه‌ای که با رشد جمعیت و مهاجرت روبه‌رو هستند، توسعه فضاهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی و تفریحی بیش از گذشته ضروری است.

جمالی‌نژاد همچنین با اشاره به لزوم تسهیل روند اجرای پروژه‌های عمرانی در استان خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه در استان وجود دارد، اما گاهی برخی فرآیندهای اداری و تشریفات طولانی موجب کندی پیشرفت طرح‌ها می‌شود که لازم است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی این موانع کاهش یابد.

وی در ادامه از اجرای طرح توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مدارس خبر داد و گفت: در قالب برنامه ملی تجهیز ۱۲ هزار مدرسه کشور به سامانه‌های خورشیدی، سهم استان اصفهان دو هزار مدرسه است که با مشارکت خیرین و همکاری وزارت نیرو اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 6849537

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