به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد بعد از ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح مدرسه ششکلاسه «خدیجه داورپناه» در خمینیشهر با قدردانی از مشارکت خیرین در توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پیشرفتهای حوزه مدرسهسازی در اصفهان نتیجه همراهی و مشارکت خیرین است و این استان از نظر فعالیتهای خیرخواهانه در این حوزه در کشور جایگاه برجستهای دارد.
وی با تبریک دهه امامت و ولایت و عید سعید غدیر افزود: تنها در سال گذشته حدود پنج همت پروژه مدرسهسازی در استان به بهرهبرداری رسید و با وجود شرایط اقتصادی دشوار، فعالیت خیرین در این حوزه متوقف نشده و همچنان با همان جدیت ادامه دارد.
استاندار اصفهان با اشاره به سفر کاری خود به شهرستان اردستان نیز گفت: از صبح امروز تا ظهر، حدود پنج همت پروژه در این شهرستان افتتاح شده و نزدیک به ۱۰ همت پروژه دیگر نیز کلنگزنی شده است و سایر طرحها نیز تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
جمالینژاد با اشاره به خسارتهایی که در سال گذشته به برخی زیرساختهای استان وارد شد، تصریح کرد: در همان هفتههای نخست پس از بروز آسیبها، برنامه بازسازی و نوسازی با جدیت در دستور کار قرار گرفت و ستادی ویژه برای پیگیری این موضوع تشکیل شد که جلسات آن بهطور مستمر برگزار میشود.
وی ادامه داد: اکنون بخش قابل توجهی از زیرساختهای آسیبدیده در حال تکمیل است و تعدادی از ساختمانهای میراث فرهنگی و دیگر مجموعهها نیز مرمت و بازسازی شدهاند.
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه به سرانههای آموزشی در برخی مناطق استان گفت: برخلاف تصور عمومی، در برخی شهرهای بزرگ استان از جمله اصفهان و خمینیشهر با کمبود جدی فضای آموزشی مواجه هستیم و در برخی موارد حتی شرایط شهرهای کوچکتر از این نظر مناسبتر است.
وی از خیرین خواست بخشی از ظرفیت خود را به مناطق دارای کمبود فضای آموزشی در کلانشهر اصفهان و شهرهایی مانند خمینیشهر اختصاص دهند و افزود: در مناطق حاشیهای که با رشد جمعیت و مهاجرت روبهرو هستند، توسعه فضاهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی و تفریحی بیش از گذشته ضروری است.
جمالینژاد همچنین با اشاره به لزوم تسهیل روند اجرای پروژههای عمرانی در استان خاطرنشان کرد: ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه در استان وجود دارد، اما گاهی برخی فرآیندهای اداری و تشریفات طولانی موجب کندی پیشرفت طرحها میشود که لازم است با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی این موانع کاهش یابد.
وی در ادامه از اجرای طرح توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در مدارس خبر داد و گفت: در قالب برنامه ملی تجهیز ۱۲ هزار مدرسه کشور به سامانههای خورشیدی، سهم استان اصفهان دو هزار مدرسه است که با مشارکت خیرین و همکاری وزارت نیرو اجرایی خواهد شد.
نظر شما