علیرضا عبدالله زاده در گفتگو با مهر اظهار کرد: قسمت‌های آسیب دیده خانه تاریخی بروجردی همزمان با سالروز ثبت این اثر ارزشمند تاریخی در روزهای آتی مرمت و بازسازی می‌شود.

وی ابراز کرد: این عملیات بازسازی با صرف اعتباری افزون بر ۱۵ میلیارد ریال از تیرماه سال جاری شروع خواهد شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان اصلاح کاه گل بام کلاه فرنگی، گچ کاری بدنه ها و ایوان ها، اصلاح و مرمت زیر زمین، مرمت حیاط سوم خانه از مهمترین اقداماتی مرمتی دانست که در دستور کار قرار گرفته است.

وی خانه تاریخی بروجردی را یکی از زیبا ترین خانه های تاریخی و در زمره منحصر به فرد ترین آثار معماری ایران دانست و گفت: در سالیان گذشته هم به صورت متناوب خانه تاریخی بروجردی و هر دو بادگیر این خانه مرمت شده و هرساله مرمت این اثر ارزشمند تاریخی در دستور این اداره قرار دارد.

عبدالله زاده افزود: امیدواریم خانه تاریخی بروجردی به عنوان نماد خانه های تاریخی ایران که شهرت جهانی هم دارد، در آینده نزدیک در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد.

وی خاطرنشان کرد: خانه تاریخی بروجردی ۱۳ خردادماه سال ۱۳۵۴ با شماره ۱۸۸۳ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.