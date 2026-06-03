ساماندهی میدان بزرگ اربعین در مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی عصر چهارشنبه در بازدید از میدان اربعین مرز مهران با حضور فرماندار و شهردار مهران، مدیران کل شرکتهای آب و فاضلاب، توزیع برق، گاز، راهداری و فرمانده پلیس راه استان، اظهار داشت: میدان بزرگ اربعین به عنوان مرکز ثقل برگزاری اربعین، طبق طراحی مشاور در حال آمادهسازی برای استقرار موکبهای خدمترسان به زائران حسینی است.
وی افزود: مقرر شد شرکت گاز، آب و فاضلاب و توزیع برق، زیرساختهای لازم را به صورت پایدار برقرار کرده و طبق برنامهریزی، تا قبل از اربعین به بهرهبرداری برسانند.
دارابی در ادامه از پارکینگ اربعین مهران نیز بازدید کرد و گفت: مقرر شد در ضلع غربی پارکینگ، با همکاری شهرداری مهران و اداره کل راهداری و حملونقل استان، با همسطحسازی شانه جاده، یک لاین برای استقرار اتوبوسهای نقل و انتقال زائران ایجاد شود تا از بروز ترافیک در مسیر جلوگیری گردد.
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