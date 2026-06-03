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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۸

ساماندهی میدان بزرگ اربعین در مرز مهران

ساماندهی میدان بزرگ اربعین در مرز مهران

ایلام - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام از آماده‌سازی میدان بزرگ اربعین در مرز مهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی عصر چهارشنبه در بازدید از میدان اربعین مرز مهران با حضور فرماندار و شهردار مهران، مدیران کل شرکت‌های آب و فاضلاب، توزیع برق، گاز، راهداری و فرمانده پلیس راه استان، اظهار داشت: میدان بزرگ اربعین به عنوان مرکز ثقل برگزاری اربعین، طبق طراحی مشاور در حال آماده‌سازی برای استقرار موکب‌های خدمت‌رسان به زائران حسینی است.

وی افزود: مقرر شد شرکت گاز، آب و فاضلاب و توزیع برق، زیرساخت‌های لازم را به صورت پایدار برقرار کرده و طبق برنامه‌ریزی، تا قبل از اربعین به بهره‌برداری برسانند.

دارابی در ادامه از پارکینگ اربعین مهران نیز بازدید کرد و گفت: مقرر شد در ضلع غربی پارکینگ، با همکاری شهرداری مهران و اداره کل راهداری و حمل‌ونقل استان، با هم‌سطح‌سازی شانه جاده، یک لاین برای استقرار اتوبوس‌های نقل و انتقال زائران ایجاد شود تا از بروز ترافیک در مسیر جلوگیری گردد.

کد مطلب 6849653

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