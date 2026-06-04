به گزارش خبرنگار مهر، میثم جعفری شاعر لرستانی در سروده‌ای جدید همزمان با عید سعید غدیر خم به مدح امیر مومنان حضرت علی(ع) پرداخته است.

متن شعر جدید این شاعر لرستانی در زیر آمده است:

مانده ام دست علی را، دست پیغمبر گرفت

یا علی دستِ نبی را بر سرِ مِنبر گرفت

می چکید از چشم زهرا اشک شوق همسرش

گرچه بعد از عید، اشکش معنی دیگر گرفت

خنده های فاطمه بر ذوق حیدر در غدیر

خستگی را از تمام جان پیغمبر گرفت

بِرکه خُم مثل رودی از نفس افتاده بود

تا دوایی در غدیر از ساقی کوثر گرفت

جبرئیل آمد به قصد دیدن روی علی

دید و با این صحنه تا معراج بال و پر گرفت

از همان روزی که حیدر جای پیغمبر نشست

خطبه هایش در جهان حکم هدایتگر گرفت

اعتبار مِنبر از پیغمبر است و بعد از او

احترام و ارزشش را از علی، مِنبر گرفت

بعد پیغمبر ولی حتی غدیر از یاد رفت

در سقیفه دشمنش هم کینه را از سر گرفت

مرز بین‌ کفر و ایمان است، چون بعد از غدیر

جنگ‌ سنگینی میان کفر و ایمان در گرفت

لمسِ انگور ضریحش، عاشقان را مست کرد

شیعیان را مستیِ یک خوشه اش در بر گرفت

از احد تا بدر و خیبر، سر برآوردند باز

کشته هایی را که حیدر از دل لشگر گرفت

او همان فرمانده ی بی ادعایی بود که

چارچوب درب را از قلعه ی خیبر گرفت

خیر این دنیا و آن دنیا به دستان علیست

باخت هر کس جز علی در سینه اش دلبر گرفت