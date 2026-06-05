به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی، کتاب «وضعیت اشتغال دانشآموختگان دانشگاههای کل کشور بهجز دانشگاه آزاد اسلامی (سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱)» به همت مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی منتشر شد.
این کتاب به کوشش محمد عزیزی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با همکاری حجت علایی و زینب امینی تدوین و منتشر شده است.
در این اثر پژوهشی، با بهرهگیری از دادههای ثبتی و سوابق بیمهای، وضعیت اشتغال ۴۰۹ هزار و ۸۷۶ دانشآموخته دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفته و تصویری از وضعیت اشتغال فارغالتحصیلان در گروههای تحصیلی، مقاطع آموزشی و زیرنظامهای مختلف آموزش عالی کشور ارائه شده است.
بر اساس یافتههای این پژوهش، ۱۹۵ هزار و ۴۵۶ نفر از دانشآموختگان مورد بررسی دارای سابقه اشتغال بیمهای بودهاند که معادل ۴۷.۶۹ درصد از کل جامعه آماری است.
همچنین نتایج نشان میدهد نسبت اشتغال دانشآموختگان مرد ۵۶.۳۷ درصد و نسبت اشتغال دانشآموختگان زن ۳۸.۶۳ درصد بوده است.
در بررسی اشتغال بر اساس گروههای تحصیلی نیز، علوم پزشکی با ۷۱.۶۲ درصد بیشترین نرخ اشتغال را داشته است. پس از آن، گروههای علوم انسانی با ۵۱.۱۱ درصد، فنی و مهندسی با ۴۳.۰۱ درصد، علوم پایه با ۳۷.۴۱ درصد، کشاورزی و دامپزشکی با ۳۴.۶۷ درصد و هنر با ۲۴.۵۵ درصد قرار دارند.
این کتاب علاوه بر گروههای تحصیلی، وضعیت اشتغال دانشآموختگان را بر اساس مقطع تحصیلی، نوع دوره آموزشی، زیرنظامهای آموزش عالی و برخی ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی نیز تحلیل کرده است. بر اساس نتایج، بالاترین ضریب اشتغال به دانشآموختگان دوره دکتری تخصصی تعلق دارد.
از ویژگیهای مهم این اثر، استفاده از دادههای ثبتی و اطلاعات بیمهای بهجای روشهای مبتنی بر خوداظهاری است؛ رویکردی که به گفته تهیهکنندگان، امکان ارائه تصویری دقیقتر از وضعیت اشتغال دانشآموختگان و ارتباط آموزش عالی با بازار کار را فراهم میکند.
این کتاب توسط انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی منتشر شده و در دسترس علاقهمندان قرار دارد. بنا بر اعلام این مؤسسه، اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل عدم همکاری مسئولان وقت در ارائه دادهها، در این پژوهش لحاظ نشده است.
علاقهمندان برای تهیه کتاب میتوانند با شماره ۲۳۵۱۷۱۶۴ تماس بگیرند.
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