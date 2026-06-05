نقش پلیس راهور و سازمان محیط زیست در کاهش آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی، در یادداشتی به مناسبت روز جهانی محیط زیست نوشت: «۱۵ خرداد، روز جهانی محیط زیست، فرصتی برای باز اندیشی در یکی از حیاتیترین مؤلفههای زندگی شهری و اجتماعی، یعنی «هوای پاک» و «زیست پایدار» به شمار میرود. امروز دیگر حفاظت از محیط زیست صرفاً یک رویکرد توصیهای یا فرهنگی نیست، بلکه به ضرورتی راهبردی در حکمرانی شهری و مدیریت ترافیک بدل شده است.»
رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه این یادداشت عنوان کرده است: «در این میان، نقش وسایل نقلیه به عنوان یکی از اصلیترین منابع آلاینده در کلانشهرها غیرقابل انکار به نظر میرسد. از همین رو، موضوع انطباق خودروها با استانداردهای زیستمحیطی، صرفاً یک فرآیند فنی یا اداری تلقی نمیشود، بلکه بخشی از زنجیره تضمین سلامت عمومی جامعه محسوب میشود.»
به گفته وی، در سالهای اخیر، همکاری میان پلیس راهور فراجا و سازمان حفاظت محیط زیست، در مسیر کنترل آلایندگی خودروها و مدیریت ناوگان حملونقل، بهعنوان رویکردی مؤثر و نتیجهمحور دنبال شده است. بر اساس همین رویکرد، دریافت تأییدیههای زیستمحیطی برای خودروها، به یکی از الزامات اصلی در فرآیند شمارهگذاری تبدیل شده؛ به گونهای که در صورت عدم تأیید از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، امکان شمارهگذاری خودرو توسط پلیس راهور نیز فراهم نخواهد شد.»
سردار حسینی در این یادداشت تأکید کرده است: «این همپوشانی وظایف، بیانگر یک اصل مهم در حکمرانی مدرن است؛ هیچ نهادی بهتنهایی قادر به حل مسئله آلودگی هوا نخواهد بود. پلیس راهور، در جایگاه نهاد تنظیمگر تردد و ایمنی، و سازمان حفاظت محیط زیست، بهعنوان مرجع تخصصی پایش آلایندهها، در یک مسیر مشترک گام برمیدارند؛ مسیری که هدف نهایی آن کاهش آلودگی، ارتقای کیفیت هوا و افزایش تابآوری شهری است.»
وی ادامه آورده است: «بیتردید، در کلانشهرها که حجم تردد و تراکم خودروها بالاست، این همکاری اهمیت دوچندانی پیدا میکند. کنترل معاینه فنی، استانداردهای آلایندگی و اعمال محدودیتهای قانونی بر خودروهای آلاینده، تنها زمانی اثربخشی لازم را خواهد داشت که این دو نهاد در هماهنگی کامل و مستمر عمل کنند. در این روز بیش از هر زمان دیگری باید به این باور برسیم که حفاظت از محیط زیست، بخشی جداییناپذیر از مأموریتهای حوزه ترافیک و حملونقل به حساب میآید. آینده شهرهای ما، به میزان جدیت امروز ما در اجرای همین قوانین و همکاریهای بینبخشی گره خورده است، همکاریهایی که نهتنها یک ضرورت اداری، بلکه مسئولیتی ملی و اخلاقی محسوب میشوند.»
سردار حسینی در پایان این یادداشت «ضمن قدردانی از تلاشهای کارشناسان و کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست، این روز را به همه فعالان و همکاران این حوزه تبریک گفت و برای آنان در مسیر صیانت از محیط زیست کشور آرزوی توفیق و سلامتی کرد.»
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